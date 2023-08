La China Suárez está viviendo un gran momento respecto a sus proyectos laborales, ya que hace un año se lanzó como cantante solista y desde ahí no para de lanzar nuevos temas. Cada uno de ellos, contiene alguna que otra indirecta que sería para Rusherking o alguno de sus exparejas.

Hace una semana, la artista publicó desde su cuenta de Instagram cómo surgió su nueva canción ‘’AY AY AY’’: ‘’Fue la primera canción que escribimos, hace un tiempo ya, nació junto a “lo que dicen de mi”’’, empezó escribiendo.

La China Suárez grabando su nuevo tema

Y continuó: ‘’Llegué con mi papelito escrito y junto a Santi Celli y Diego Mema dimos forma y amor’’, expresó, sobre como con ayuda la letra del tema tomó vida.

Eugenia contó que el vídeo clip lo filmaron en Miami junto con su equipo de lujo y manifestó quererlos mucho y relució el nombre de Rodolfo Lamboglia, quien estuvo vinculado unos meses atrás en un romance con ella.

La China Suárez

Finalmente, agradeció a todos con lo que trabajo, desde a los maquilladores, productores y músicos: ‘’Estoy feliz de poder compartir música con Uds. Gracias’’, cerró la China, acompañados por emojis de corazón rojo.

Qué dice el nuevo tema de la China Suárez

La nueva canción de la China es una balada y es una inspiración nuevamente al desamor y comienza así: ''Me enseñaste corazón todo lo que no hay que hacer. Y jugaste con mi amor hasta perderme. Despertaste una ilusión y yo la dejé crecer. No es así como se trata a una mujer.''.

Luego, uno de los párrafos que generó más polémica fue: ''Y pensar que mis amigas me decían: no lo defiendas más ¿Ahora cómo les explico que en el fondo tenían razón? No soporto que contés una versión que no sabes que es así.''. ¿A quién estarán dirigidas dichas palabras de la China Suárez?