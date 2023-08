La China Suárez reveló que le hicieron "magia negra": "No me hablen de macumbas"

La China Suárez dejó atónitos a sus seguidores al compartir, en un live de Instagram, que habría sido víctima de un oscuro trabajo de magia negra.

Durante el interactivo chat, la actriz habló de cuestiones tenebrosas, pero se detuvo cuando un usuario mencionó las “macumbas”.

"No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar", confesó la China.

El trabajo oscuro que le habrían hecho a la China Suárez

Ante la sugerencia de que podría buscar ayuda de un curandero para enfrentar la supuesta magia negra, la actriz demostró cierta reticencia debido al temor que podría generarle ese proceso.

Consultada sobre si sabía quién le había hecho el “trabajo”, Suárez aseguró: "Sé que al que le hace (la magia negra), le vuelve".

