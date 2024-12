Tras sus recientes encuentros con Franco Colapinto en España y su vínculo mediático con Mauro Icardi en Argentina, Eugenia “La China” Suárez volvió a convertirse en tendencia. Esta vez, subió una foto en sus redes sociales junto a sus hijos y un futbolista reconocido a nivel internacional le dio un me gusta a su publicación.

El contundente gesto que recibió la China Suárez en las redes sociales

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, la China Suárez publicó una tierna foto junto a sus hijos, acompañada del mensaje: “Mi vida entera”. Sin embargo, un detalle llamó la atención de sus fanáticos y desató una ola de rumores: el like de Yassine Bounou, arquero de la Selección de Marruecos, conocido como Bono.

Fue la cuenta de espectáculos Gossipeame, liderada por la periodista Pochi, quien no tardó en descubrir el gesto. Según compartió en Instagram stories, el jugador marroquí reaccionó inmediatamente a la publicación de la actriz, lo que llevó a preguntarse si este acto ocultaba algún interés más allá de lo casual.

"Bono, aquero de la Selección de Marruecos. Un groso y fachero le likeó la foto a la China apenas la subió. Raro, ¿de dónde lo sacó? ¿Lo habrá tiroteado vía inbox (de Instagram)? ¿De dónde la va a conocer sino?", planteó Pochi, dejando abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones.

Buscando explicaciones, analizó la situación y la panelista sumó que el arquero podría haberse interesado en Suárez debido a su creciente exposición internacional, especialmente luego de su vinculación a figuras como Mauro Icardi y Franco Colapinto. “Acá nadie da puntada sin hilo”, aseguró la periodista.

Quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que le dio like a la foto de la China Suárez

Yassine Bounou, más conocido como Bono, nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá. A sus 33 años, el arquero es una figura destacada en el mundo del fútbol. Actualmente, juega en el Al-Hilal Saudi FC, equipo de la liga de Arabia Saudita, al que llegó en 2023 tras ser vendido por 20 millones de euros.

Bono comenzó su carrera en el Wydad AC de Marruecos y luego se trasladó al fútbol español, donde tuvo pasos por equipos como el Atlético de Madrid, Zaragoza, Girona y Sevilla. Su desempeño en el Mundial de Qatar 2022 fue uno de los más comentados, ya que fue una figura clave para que Marruecos llegara a la semifinal, un hito histórico para la nación africana.

Además, Yassine Bounou, el gran arquero marroquí es fanático de River Plate y de un ídolo del club, Ariel Ortega. Cada vez que ha podido, Bono ha manifestado su amor por el club Millonario y es por eso que durante el año también sonó como posible refuerzo.

Aunque todavía no hay confirmación de un vínculo entre la China Suárez y Bono, el gesto del arquero no pasó desapercibido. En el mundo de las redes sociales, donde un simple like puede desatar especulaciones, este detalle suma un nuevo capítulo a la vida sentimental de la actriz.