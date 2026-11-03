La China Suárez volvió a demostrar que los piercing son la tendencia del 2027: 5 formas de llevarlos

Eugenia “La China” Suárez convirtió los piercings en el ombligo en parte de su sello personal. A través de las distintas imágenes que comparte en sus redes sociales, la actriz se anima a combinar modelos, diseños y formatos de este tipo de joyería para destacar su abdomen e incorporarlos a sus looks diarios. Con la llegada de los meses más calurosos del año, volvió a demostrar que esta tendencia en accesorios llegó para quedarse.

Los piercings más usados por la China Suárez

En sus distintas publicaciones, la China Suárez dejó ver que no existe un único modelo para llevar este accesorio. Entre las opciones que forman parte de esta tendencia aparecen los clásicos piercings plateados, de estética minimalista y fáciles de combinar con cualquier conjunto, así como las versiones doradas, que juegan un rol central a la hora de combinar la paleta de colores de la vestimenta que lleve en el momento.

China Suárez | Instagram

También se destacan las pequeñas argollas y las piezas con dos extremos con una pequeña bolita, una alternativa que permite sumar un detalle discreto sin recargar el estilismo. Otra de las posibilidades que gana protagonismo es la de los diseños con brillos. Los piercings con strass, cristales y pequeñas piedras aportan luminosidad y se convierten en protagonistas cuando se busca que sea destacado. En esta línea, también aparecen las piezas con dijes colgantes, formas especiales y terminaciones originales.

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La artista ya había llamado la atención en 2019 con un diseño particular: un piercing con un dije de herradura, que lució durante una producción de fotos en bikini. Este tipo de propuestas demuestra cómo una pequeña joya puede transformarse en un detalle distintivo y acompañar diferentes estilos, desde los más relajados hasta los más elegantes.

El piercing de la China Suárez en forma de argolla | Instagram

Tamaños, modelos y diseños que elige la China Suárez

El tamaño también permite jugar con distintas versiones. Los modelos pequeños y delicados son ideales para quienes prefieren un detalle sutil, mientras que los piercings más grandes, con piedras, colgantes o formas con un diseño específico, funcionan como piezas centrales del look. La tendencia que reinterpretó la China Suárez recupera además la estética de los años 2000, cuando los accesorios en el ombligo se combinaban con pantalones de tiro bajo, tops ajustados y prendas que dejaban el abdomen al descubierto. Sin embargo, su regreso llega con una impronta renovada: conviven las versiones clásicas con otras que incorporan cristales, corazones, flores y diseños de mayor tamaño.

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La versatilidad de este accesorio hace que no quede reservado únicamente para los días de playa. Si bien las microbikinis y los trajes de baño de dos piezas son algunas de las prendas que más permiten lucirlo, también se integra a los conjuntos urbanos. La novia de Mauro Icardi los combina con crop tops -también conocidos como tops cortos-, remeras cortas, musculosas al cuerpo o prendas cut out que dejan parte de su abdomen a la vista y permiten sumar el piercing como complemento.

La relación de la actriz con esta parte de su cuerpo también tuvo repercusión en las redes sociales. En mayo de 2021, después de recibir comentarios sobre la apariencia de su ombligo, decidió responder al hate y explicó: “En el ombligo tengo una hernia post embarazos. Se opera pero por ahora ni ganas. Ya nos hicimos amigos”. Aunque en aquella oportunidad no se refirió específicamente a sus elecciones de joyería, sí dejó en claro que no tenía intención de modificar esa característica de su cuerpo, la cual lleva con orgullo y se anima a desafiar los límites de la belleza.

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La China Suárez vuelve a instalar los piercings en el ombligo como uno de los accesorios protagonistas de la temporada. Con opciones que van desde las piezas plateadas y doradas más clásicas hasta los diseños con strass, argollas y dijes, demuestra que existen múltiples maneras de incorporarlos a distintos estilismos. Entre bikinis, crop tops y prendas que dejan el abdomen al descubierto, este estilo de joyas refuerza su lugar en la moda y se proyecta como uno de los detalles que no pasarán inadvertidos de este incipiente verano 2027.