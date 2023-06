La China Suárez es considerada una de las mujeres más bellas del país y es la cara de reconocidas marcas.

La actriz de 31 años comparte a diario algunos de sus secretos para mantener la piel hidratada y perfecta, a pesar de la cantidad de maquillaje que utiliza para las grabaciones y producciones.

Los secretos de belleza de la China Suárez y cómo tener una piel perfecta

Hace un tiempo, la China Suárez subió a sus redes los puntos básicos de su rutina de cuidado para mantener la piel del rostro hidratada, además de tratamientos naturales no invasivos. "Aprendí qué es lo que necesita, qué me hace bien, qué no. Independientemente del factor hormonal que a veces nos hace brotar más allá del cuidado que tengamos", dijo en un post.

"Luz pulsada. Me sacó las manchitas, cierra poros, unifica el color, saca marcas de acné, es lejos mi tratamiento favorito. Contorno de ojos", mostró la China Suárez tiempo atrás. "Tomar agua, comer plantas, frutas, bloqueador solar (hace dos veranos que no me expongo al sol sin bloqueador)", agregó.

Los parches: otro de los secretos de la China Suárez

Para sumar un detalle más de la rutina de la China Suárez, los parches para contorno de ojos son otro de sus tips preferidos.

La actriz se mostró con ellos en algunas de sus publicaciones y, al parecer, es un secreto que le trae buenos resultados. En este caso eligió parches de hidrogel con un poco de brillo que aporta glow a su mirada.

Este recurso que eligió la China Suárez sirve para reducir las bolsas bajo los ojos, las ojeras y también los signos de cansancio en la mirada.

AL.M