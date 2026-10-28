Mauro Icardi y la China Suárez de vacaciones en México: las postales soñadas

Unos días de descanso en México fueron suficientes para que Mauro Icardi, China Suárez y los hijos de la actriz, Amancio, Magnolia y Rufina —además de la madre de Suárez— regalaran coloridas postales que inundaron de buenos —y no tan buenos, considerando el hate dominante— comentarios en redes sociales.

A la izquierda, los hijos de la China se deleitaron con la gastronomía y dulces típicos mexicanos. A la derecha, Amancio con el futbolista.

Pero poco del “qué dirán”, las críticas y las constantes batallas con su ex, Wanda Nara, lograron opacar un viaje tan deseado por la familia ensamblada. “Un poco de nosotros”, resumió Icardi con el primer carrete de un verano al que, con clima perfecto y la mejor compañía, no le faltó nada.

Mauro Icardi sobre la ausencia de Isabella y Francesca en sus vacaciones: "Pronto podrán disfrutar lo que les están robando en su niñez"

Desde imágenes en las cristalinas aguas del mar Caribe hasta juegos acuáticos en parques con los más chicos, la pareja registró cada stop de una estancia difícil de olvidar. Y aunque todo fue juego y celebración, con divertidas degustaciones gastronómicas, lecturas en la playa y mates en escenarios idílicos, la ausencia de las herederas de Mauro, Isabella y Francesca —hijas de Nara— se hizo notar por un comentario en pleno vuelo.

“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”, compartió Icardi, dando a entender que su intención inicial era incorporar a sus hijas. Pero eso no fue todo, ya que, fiel a su estilo picante y sin filtro, con las menores involucradas en su mediática batalla campal, apuntó irónicamente contra la mamá. “Pronto podrán disfrutar con su papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”, sentenció.

Mauro Icardi y la China Suárez.

Mauro Icardi y la China Suárez de vacaciones: "Solo un poco de nosotros"

Sin embargo, las fotos en un entorno paradisíaco, lejos de los conflictos y el constante hate, junto a Marcela Riveiro, mamá de China Suárez, demuestran otra vez que ni Mauro ni Eugenia posponen su felicidad por la crítica ajena. De hecho, cada vez son más las pruebas que demuestran el gran vínculo de complicidad entre Icardi y Amancio, el hijo de Suárez con Benjamín Vicuña, y cómo el plan colectivo, incluyendo también a la más grande, hija de Nicolás Cabré, siempre es el mejor escenario de la pareja.

Marcela Riveiro, Amancio, Rufina, Magnolia, China Suárez y Mauro Icardi en una de las postales de sus vacaciones.

“¡Que nos miren, que comenten..! También es una forma de admirarnos. Con mi persona favorita”, declaraba Mauro un tiempo atrás, haciéndole frente a las distintas balas que dicen que les disparan en cualquier contexto de disfrute con su novia. Casi blindados del qué dirán y como una manera de sobrellevar, a su manera, la cruzada mediática, que más allá de los medios de comunicación y los opinólogos cursa en paralelo su pertinente vía legal, ellos no dejan que afecte el fuerte sentimiento que los une.

Fotos: Redes sociales.