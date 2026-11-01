La China Suárez y Mauro Icardi festejaron Halloween con Amancio y Magnolia Vicuña: bebé gigante, torta de dedos y ojos y monstruos

Este fin de semana, Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi se sumaron a los festejos de Halloween. A través de sus redes sociales, la pareja compartió imágenes de una celebración marcada por los disfraces, las risas y una ambientación terrorífica en su mansión de Nordelta. Entre los invitados también estuvieron Amancio y Magnolia, los hijos de la actriz.

Así fue la fiesta de Halloween de La China Suárez y Mauro Icardi

La celebración tuvo lugar en la Casa de los Sueños, ubicada en el barrio privado de Nordelta, que se convirtió en el escenario de una puesta en escena especialmente preparada para Halloween. Desde sus respectivas cuentas de Instagram, la China Suárez y Mauro Icardi mostraron distintos momentos de la fiesta y los detalles de una ambientación que no dejó nada librado al azar.

Fiesta de Halloween de la China Suárez y Mauro Icardi

La actriz sorprendió con una caracterización inspirada en Art the Clown, el siniestro personaje de la saga cinematográfica Terrifier. Con el rostro pintado en blanco y negro y guantes claros, recreó la inquietante apariencia del payaso que protagoniza las películas de terror. Por su parte, el exmarido de Wanda Nara eligió una estética oscura: llevó una capa con capucha en tonos bordó y negro, maquillaje que simulaba una calavera y lentes de contacto celestes.

Magnolia Vicuña, China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

La temática también estuvo presente en otros muñecos que fueron ubicados en todo el predio de la lujosa propiedad, entre ellos los de Annabelle, el bebé zombi y un payaso maldito. Amancio Vicuña, de 5 años, se sumó a la propuesta caracterizado como un verdugo.

Decoración terrorífica en la Casa de los Sueños | Instagram

La decoración y la gastronomía elegida por la China Suárez y Mauro Icardi

La decoración que pensaron Mauro Icardi y la China Suárez para agasajar a los niños del barrio comenzaba desde el ingreso a la vivienda, donde un inflable gigante alusivo a la Noche de Brujas anticipaba el clima de la fiesta. Cada rincón acompañaba la estética tenebrosa elegida, con referencias a algunos de los personajes más reconocidos del cine de terror. Además, no faltaron telas arañas, esqueletos, manos falsas y zombis, además de menajes pintados de rojo para recrear rastros de sangre y leyendas en inglés.

En este marco, la propuesta también llegó a la mesa: hubo galletitas decoradas especialmente para Halloween, una torta intervenida con forma de dedos y ojos y distintas verduras asadas y caramelizadas, propias de la dieta vegetariana de la actriz.

Mauro Icardi, Amancio Vicuña y Torta terrorífica | Instagram

La celebración de Halloween ya se convirtió en una tradición para la familia de la China Suárez y Mauro Icardi que se renueva cada año en la Casa de los Sueños. Al igual que en la edición anterior, la pareja volvió a apostar por una ambientación de terror cuidada hasta el último detalle y disfraces inspirados en personajes del género. Una vez más, la familia volvió a transformar su casa en un escenario tenebroso y demostró que la fiesta es una de las citas más esperadas de su calendario.