La coincidencia fashionista entre la China Suárez y Anita Espasandin con el estampado en tendencia

La China Suárez y Anita Espasandin coincidieron en una de las estampas protagonistas de la temporada. Con estilos diferentes, ambas eligieron prendas con un estampado que suma personalidad y movimiento a los looks cotidianos y que se posiciona como uno de los grandes favoritos de la moda.

La China Suárez y Anita Espasandín: dos looks diferentes con el estampado furor de la temporada

Las rayas se convirtieron en un recurso ideal para transformar prendas clásicas en apuestas creativas y originales. En particular, las versiones verticales se destacan por su capacidad de estilizar visualmente la silueta y generar una sensación de continuidad, además de aportar dinamismo al conjunto. Por esta razón, la China Suárez y Anita Espasandin no dudaron en sumarlas a sus looks diarios.

Esta temporada, el estampado aparece en distintas versiones, desde las tradicionales rayas finas hasta diseños más anchos y contrastantes, con combinaciones de colores que se alejan de lo convencional. Camisas, pantalones, conjuntos de dos piezas y vestidos incorporan este diseño que permite elevar incluso los estilismos más relajados.

China Suárez

La China Suárez se inclinó por una versión más urbana y descontracturada de esta tendencia. La actriz llevó un pantalón de corte baggy con rayas verticales en bordó y blanco, una combinación de colores que le aportó un aire retro y llamativo a su estilismo. Para completar el outfit, eligió una remera blanca básica y una chaqueta corta en tono gris topo, con botones metálicos en el frente y los puños. Le sumó zapatillas deportivas en verde, blanco y rojo, medias blancas y una gorra marrón con inscripción bordada.

Como accesorios, incorporó anteojos de sol oscuros y una cartera Louis Vuitton verde con su característico monograma y un pequeño neceser a juego. Así, la China Suárez combinó una prenda protagonista con básicos de inspiración deportiva y accesorios de lujo, logrando un look cómodo pero con mucha personalidad.

Por su parte, Anita Espasandín eligió una interpretación mucho más colorida del estampado. La pareja de Benjamín Vicuña lució una prenda de mangas largas y silueta amplia, con rayas verticales en tonos fucsia, rosa y celeste. El diseño, que presenta detalles de lazos en el frente, se convirtió en el gran protagonista de su outfit.

Anita Espasandin

Para acompañarlo, optó por una prenda inferior blanca, que permitió equilibrar la intensidad cromática del estampado y darle mayor protagonismo. Como complemento, la empresaria llevó un sombrero negro de ala ancha, un complemento que le brindó un aire campestre al look. A diferencia de la propuesta de la China Suárez, que combinó las rayas con prendas deportivas y accesorios urbanos, Anita Espasandin apostó por una versión más relajada, con una impronta de inspiración bohemia.

Rayas verticales: el estampado que marca tendencia

Las rayas verticales se posicionan entre los grandes protagonistas de la moda primavera-verano 2027. Aunque se trata de un estampado clásico que nunca desaparece por completo del guardarropa, esta temporada recupera protagonismo con nuevas interpretaciones, colores vibrantes y diseños de diferentes grosores.

Las pasarelas de reconocidas firmas internacionales incorporaron este recurso en sus colecciones, con propuestas que van desde conjuntos coordinados hasta prendas de siluetas amplias y espíritu relajado. Una de las claves de esta tendencia es su versatilidad. Las rayas permiten transformar una prenda sencilla en el centro de atención de un estilismo y funcionan tanto en pantalones como en camisas, chaquetas, vestidos y conjuntos de dos piezas. En cuanto a los colores, los tonos bordó, rosa, celeste, verde y otras variantes vibrantes se suman a la propuesta para crear looks originales y llamativos.

De esta manera, la coincidencia fashionista entre la China Suárez y Anita Espasandín con el estampado en tendencia confirma que las rayas verticales pueden adaptarse a diferentes estilos: desde una apuesta urbana y deportiva hasta una más colorida y bohemia. Dos maneras diferentes de incorporar un mismo diseño y demostrar su versatilidad.