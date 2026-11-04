De Chule von Wernich a María Vázquez: los mejores looks de La Natividad La Dolfina

Mientras el Dream Team de La Natividad La Dolfina reafirmaba su dominio en las canchas de Tortugas, las mujeres del equipo también fueron protagonistas de la jornada desde los palenques y las tribunas. María Vázquez, Lara Tarlowski y Chule von Wernich acompañaron a sus parejas con looks de media estación, cada una con su sello personal.

La Natividad La Dolfina sigue demostrando su magia

Si bien los efectos del Niño afectan el desarrollo de la alta temporada de polo, la magia del Dream Team del momento no se ve diezmada por los cambios de fechas y las postergaciones. Ya campeón de Hurlingham, La Natividad La Dolfina sigue su paso triunfal por las canchas de Tortugas, donde el sábado despachó con suficiencia (18 a 10) a uno de sus rivales más calificados como es Ellerstina Indios Chapaleufú.

Adolfo padre, intratable entre dos adversarios.

La alianza entre las familias Pieres y Heguy volvió a fracasar en su intento por derrotar al invencible clan Cambiaso/Castagnola, que con este triunfo y su paso a la final del 86ª Abierto de Tortugas acumula un invicto de 19 partidos en Triple Corona, ni más ni menos que todos los que disputó desde su creación y debut en septiembre de 2025. De esos 19 cuatro fueron contra los liderados por Facundo Pieres, quienes le hicieron más partido el año pasado que en esta semifinal del sábado.

Looks de las mujeres del Dream Team

Con dudas acerca de si la cancha principal del country aguantaría el acumulado de tantas lluvias, uno de los nuevos clásicos del polo argentino anticipó lo que podría ser una factible final de Palermo. En los palenques y en las tribunas, las mujeres del campeón alistaron sus looks y sus cábalas para acompañar a sus héroes.

María Vázquez con su look romántico durante el partido.

María Vázquez se instaló en la terraza del palenque junto a su amigo y estilista Eddie Rodríguez, quien como siempre la retrató en distintas situaciones. Mate artesanal en mano, María volvió a elegir una combinación de El Camarín de jeans skinny más camisa blanca romántica, chaleco terracota y pañuelo twilly oscuro con estampados florales, que acompañó con un lujoso bolso marrón tostado Birkin 35 de Hermès y anteojos de sol. Un look de media estación acorde con la temperatura ambiente que contrastó con la onda más vintage, de musculosa y falda boho, de su nuera Lara Tarlowski, la hija de la diseñadora Yanina Solnicki. La morocha de profesión arquitecta prefirió instalarse en las tribunas laterales con sus amigas para después sí saludar cariñosamente en el palenque a Poroto Cambiaso.

Barto Castagnola en plena mudanza de cancha.

La otra primera dama del Dream Team, la cantante Chule von Wernich, novia de Barto Castagnola, eligió un top de cuerpo negro de Rocío G, pantalón verde seco de Vesna y las clásicas Converse negras para completar su look.

La cancha del Tortugas rodeada de mansiones.

La tarde soleada en Tortugas se extendió más de lo previsto, ya que un repentino cambio de cancha solicitado por los jugadores al terminar el segundo chukker demoró más de media hora el desenlace. En una u otra cancha (pasaron de la 7 a la 6, esta última rodeada de mansiones palaciegas) los de verde y azul siempre fueron superiores, jugándose al límite y con algunas rispideces que desembocaron en cuatro caídas, las de Jeta Castagnola, Adolfo Cambiaso y los primos Cruz y Antonio Heguy. Secuelas de un clásico que había tenido definiciones mucho más ajustadas que estos ocho goles del sábado.

Barto Castagnola en los festejos del final.

La Dolfina La Natividad va por su quinto torneo al hilo de Triple Corona, y el sábado próximo contra La Hache se verá si los flashes seguirán iluminándolo.

Fotos: P. Cuarterolo/Perfil.