Adolfo Cambiaso y su hijo vuelven a hacer historia y suman un nuevo capítulo a su leyenda

El comienzo de la Triple Corona del polo argentino pudo deparar alguna que otra sorpresa, pero la hegemonía que volvió a ejercer La Natividad La Dolfina, el equipo que bien podría decirse reúne a los cuatro mejore polistas del mundo, no tuvo ninguna clase de imprevistos. El tandem arrollador que conforman los Adolfo Cambiaso padre e hijo junto a los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola, sobrinos y primos de Adolfito y Poroto, se paseó dominante por Hurlingham para refrendar sus credenciales de máximos candidatos a llevarse las tres copas más codiciadas del 2026. Ni siquiera el excelente presente de las dos parejas de hermanos que integran La Hache -los Ulloa y los Panelo- puso en jaque a un cuarteto avasallante que conduce el crack y ejecutan a la perfección los herederos de ambos clanes.

Adolfo Cambiaso padre e hijo junto a los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola.

La semana previa a esta primera gran final del año había empezado con un mimo al alma para Adolfito, que el lunes 28 fue nombrado por el Presidente Javier Milei como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina para “promover el polo y todo el deporte argentino”. De esa cucarda inesperada a otra prueba suprema de su vigencia compitiendo el domingo en Hurlingham con sus cinco décadas a cuestas. “Estamos jugando mucho mejor que el año pasado, trabajé todo el año para esto. Jeta está jugando su mejor versión, Poroto mete goles por todos lados, Barto ataca muy bien y yo defiendo y cubro los espacios que tengo que cubrir”, dijo el máximo ganador de Hulingham con 17 trofeos.

Los Cambiaso, protagonistas dentro y fuera de la cancha

Adolfito valoró el trabajo de veterinarios y petiseros (“los que más garra le ponen”), le agradeció a su familia por el apoyo incondicional y hasta se refirió a la particular situación que le tocó vivir el domingo a su hija Mía Cambiaso (23), quien debido a su noviazgo con el polista Tomás Panelo (26) tuvo esta vez su corazón repartido: “Hoy a Mía la tuve en el otro palenque, y se que que no es fácil para ella”.

A la izquierda, Adolfito Cambiaso junto a su novia Lara Tarlowski. A la derecha, Adolfo Cambiaso sobre su caballo.

Con María Vázquez presente como en cada final de Triple Corona, Poroto también tuvo varios motivos para sonreír, ya que ese goleo que le destacó su padre, lo llevó a ser el máximo scorer del 133° Abierto de Hurlingham con 29 goles. Al heredero le va muy bien tanto en el juego como en el amor, porque además de sus proezas deportivas se lo vio muy apegado a su novia Lara Tarlowski, hija de una de las mejores amigas de su madre, la diseñadora Yanina Solnicki. Poroto, que le demuestra permanentemente su amor en las redes con emojis de fueguitos y corazones, no dudó en subir una story ni bien se consagró campeón sosteniendo la centenaria copa junto a Lara.