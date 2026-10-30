María Vázquez mostró uno de los rincones más elegantes de su casa en La Dolfina: diseño geométrico, tonos neutros y vistas al jardín

María Vázquez volvió a dejar al descubierto uno de los espacios que mejor representa el estilo decorativo de su casa en La Dolfina. Entre muebles de diseño y decoración precisa, se pudieron apreciar algunos de los elementos que predominan en este ambiente, donde conviven una paleta de colores serena y piezas elegidas para acompañar la arquitectura de la propiedad. El sector forma parte de una residencia que mantiene una marcada conexión con el entorno y suma detalles que reflejan la impronta de la familia.

María Vázquez sorprendió al mostrar uno de sus espacios favoritos de su casa de La Dolfina

María Vázquez mostró una postal de su casa en La Dolfina, donde dejó ver uno de los espacios que más utiliza dentro de su casa. El ambiente refleja la identidad decorativa que atraviesa gran parte de la propiedad, donde predominan los materiales naturales, una paleta de colores neutra y una conexión permanente con el paisaje exterior. Cada detalle parece integrarse de manera armónica con los gustos de la familia, combinando elegancia con funcionalidad.

María Vázquez

A través de sus redes sociales, la modelo dejó ver un rincón que se destaca por su atmósfera serena y por una composición en la que cada elemento parece dialogar con el entorno. Como pieza principal aparece un amplio asiento de formato curvo en color beige claro, acompañado por almohadones de distintas formas y estampados geométricos. La selección aporta movimiento sin alterar la armonía general del ambiente. Los colores elegidos mantienen una continuidad visual que refuerza el carácter cálido y relajado.

Detrás del sector de estar se ubican grandes ventanales de estructura oscura que permiten una vista directa hacia el jardín y la vegetación que rodea la propiedad. Las aberturas favorecen el ingreso de luz natural durante gran parte del día, mientras que las largas cortinas en tonos claros acompañan el diseño sin interrumpir la conexión visual con el exterior. De esta manera, el rincón de María Vázquez logra combinar a la perfección decoración con una conexión directa con el entorno.

La casa de María Vázquez

Otro de los detalles que llamó la atención de sus seguidores fue la alfombra de gran tamaño que cubre buena parte del piso de madera clara. Su diseño incorpora figuras geométricas en tonalidades oscuras que contrastan suavemente con el resto de la decoración. A un costado se observa una biblioteca de líneas rectas en color oscuro, mientras que una pieza de madera tallada de aspecto artesanal y parte de un sillón de cuero completa la ambientación, reforzando la combinación entre estética contemporánea y elegante.

Estilo campestre y puro lujo: La casa de María Vázquez y Adolfo Cambiaso en La Dolfina

El rincón que mostró María Vázquez forma parte de una residencia que se convirtió en uno de los escenarios más representativos de la vida familiar que comparte con Adolfo Cambiaso. Ubicada en La Dolfina, la propiedad combina un estilo campestre con elementos contemporáneos y se desarrolla en tres niveles conectados por una característica escalera de madera pintada de blanco. Además, una escalera de diseño espiral aporta una impronta diferente dentro de la estructura general de la casa.

La casa de María Vázquez

Los interiores mantienen una estética basada en tonos blancos, beige y marrones, acompañados por una fuerte presencia de madera, cuero y fibras naturales. Los distintos ambientes fueron diseñados para aprovechar la amplitud y la luminosidad, con grandes ventanas que permiten disfrutar del paisaje del campo. La decoración combina recursos tradicionales con muebles y luminarias de diseño que aportan personalidad a cada sector.

Entre los espacios más utilizados de la casa se encuentran dos amplios livings equipados con sillones de cuero. Uno funciona como área de recepción, mientras que el otro se integra con la cocina y las áreas exteriores, favoreciendo la circulación entre los distintos ambientes. La cocina mantiene la misma línea decorativa, con alacenas claras, una gran isla central revestida en mármol y banquetas que convierten ese sector en un punto de encuentro cotidiano para la familia de María Vázquez y Adolfo Cambiaso.

La casa de María Vázquez

María Vázquez dejó ver un espacio de su casa en La Dolfina que refleja la línea decorativa presente en distintos ambientes de la propiedad. Con una combinación de tonos neutros, materiales naturales, mobiliario de diseño y amplias visuales hacia el exterior, este sector se integra al estilo general de la residencia. La presencia de texturas cálidas y formas geométricas permite entender cómo cada rincón mantiene una identidad propia con conexión con el entorno.