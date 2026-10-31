El look romántico y coquette de María Vázquez para una "tarde de polo": camisa protagonista, jeans skinny y pañuelo twilly

María Vázquez volvió a marcar tendencia en una nueva jornada al aire libre y confirmó por qué figura siempre entre las referentes de estilo más observadas del país. A través de sus redes sociales, donde posteó un álbum bajo el título "tarde de polo", la modelo y empresaria, esposa de Adolfo Cambiaso, asistió al campo para alentar en una jornada donde La Natividad-La Delfina ganó el partido y se encaminó a revalidar el título de campeón de Tortugas. En este marco, la empresaria optó por una fórmula descontracturada pero sumamente pensada.

María Váazquez en una tarde de polo con un look coquette

El torneo de polo funcionó como una pasarela informal donde las personalidades más destacadas mostraron sus apuestas de media estación. En esta línea, la modelo demostró que las prendas básicas ganan un giro rotundo cuando se combinan con accesorios de carácter y texturas contrastantes. Su propuesta equilibró la comodidad necesaria para caminar por el césped con una dosis justa de sofisticación urbana.

María Vázquez: La camisa protagonista y el juego de superposiciones

El eje central del estilismo de María Vázquez recayó en una camisa blanca de inspiración romántica. La prenda destacó por sus mangas abullonadas y un cuello bobo o Peter Pan de gran tamaño con bordados delicados, un detalle que aportó un aire claramente coquette. Sobre esta pieza base, incorporó un chaleco tejido en tono terracota, ajustado al cuerpo y con un sutil lazo delantero en el escote.

María Vázquez apostó por una camisa con cuello bebé y chaleco

Esta técnica de superposición rompió con la monocromía y aportó una textura visual cálida, ideal para las temperaturas cambiantes de la tarde. Abajo, optó por unos jeans skinny de tiro alto y lavado clásico que alargaron la figura y equilibraron el volumen superior de la camisa. Como calzado, eligió botas cortas en punta de cuero marrón que dialogaron de forma armónica con su icónica cartera de mano de lujo, un diseño estructurado en cuero caramelo.

Accesorios de autor by María Vázquez: el pañuelo twilly como toque diferencial

Los complementos elegidos por María Vázquez elevaron el conjunto y demostraron que la atención al detalle definió un buen estilismo. Al cuello, la modelo llevó un pañuelo twilly oscuro con estampado floral y flecos en los extremos, enrollado a modo de choker ajustado. Este accesorio aportó un aire bohemio que contrastó con la estructura del resto del equipo.

Para completar los accesorios, sumó unas gafas de sol grandes con marco metálico y cristales degradados en tonos marrones, un clásico de la estética campestre y chic. La elección de la joyería fue minimalista, dejando que la fuerza visual de la camisa y el pañuelo concentraran todo el protagonismo de la parte superior.

Beauty look y claves de estilo de María Vázquez

María optó por la prolijidad y la frescura. Llevó el cabello recogido en una coleta baja tirante con raya al medio, un peinado despejado que dejó al descubierto el rostro y resaltó los rasgos. El maquillaje acompañó esta línea natural: piel luminosa, un toque sutil de rubor en las mejillas y labios en tonos nude.

Las gafas de color, la cartera y el pañuelo twilly fueron los complementos elegidos por María Vázquez

Entre las claves de estilo que dejó este paso por el campo destacaron la superposición de texturas rústicas y románticas, la incorporación de complementos con guiños bohemios como el twilly al cuello, la elección estratégica del denim tiro alto para estilizar la silueta, y la capacidad de fusionar la comodidad del calzado urbano con el lujo silencioso de accesorios marrones de primera línea.

Una vez más, María Vázquez ratificó su talento indiscutido para leer el entorno, fusionar la elegancia clásica con las tendencias del momento y transformar cada tarde al sol en una auténtica lección de buen gusto.