Cinthia Fernández apuntó sin filtro contra Mauro Icardi: "Es patético"

Cinthia Fernández abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de Historias de Instagram y recibió de todo un poco.

Una de las consultas que le llegó tuvo que ver con la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, tema que está en todos los medios desde hace días.

La bailarina, sin vueltas, respondió apuntando al futbolista.

¿Qué opinás Cin de la separación de Wanda?, decía la preguntas. Y Cinthia Fernández respondió: "Que es el cuento del lobo. Seguro va a Estambul y se arreglan".

Sin embargo, la respuesta no quedó ahí. La influencer agregó: "Lo que me parece patético es el marido en cuestión, que culpa a la prensa y no se hace cargo de sus actos. La cag... a la mujer, le salió mal ¿y se cree un genio?"

Luego, la bailarina escribió: "Además de que me parece que tiene mucho tinte de psicópata la situación de arrobar a la ex diciéndole que va a tener un hijo con ella, cuando ella publica que se quiere separar. O mostrando la conversación con ella. Y después trata de reirse de los periodistas pero borra todo, confirmando el posgrado en bobo que tiene".

Mauro Icardi con Wanda Nara.

Mauro Icardi publicó los chats privados con Wanda Nara y luego los borró

Este fin de semana Wanda Nara​ sorprendió a sus seguidores al compartir la triste noticia de que se separó de Mauro Icardi. Entre tantas idas y vueltas, luego del escándalo del Wanda Gate que puso a todo un país en vilo, la mediática sigue dando de qué hablar y el jugador del Galatasaray de Turquía la expuso en sus redes sociales. Si bien los borró, la cuenta de Instagram @gossipeame llegó a capturar el momento.

Esta mañana, Mauro Icardi sorprendió al publicar distintas historias en Instagram, con imágenes del chat con Wanda Nara. En las fotos se ve cómo Wanda es quien dejó varias llamadas perdidas y mensajes diciendo: “Estas. Te estoy llamando. Toy subiendo al avión mañana tengo fotos en Uruguay. Me podés responder?”.

Luego en las otras imágenes se ve cómo Wanda sigue insistiendo para contactarse con el jugador del Galatasaray de Turquía, diciendo: “Contestas?. O cuando me preguntes. Seré igual. Por q en vez de dormir c el nene. Te vas por ahí”. Ante los reiterados mensajes, Icardi le respondió: “Estoy solo, no tengo porque darte explicaciones. Me dejaste vos. Ahora me queres manejar la vida de separado tambien?”.

“Porque sos mentiroso. De casado y de soltero” le respondió Wanda Nara y Mauro Icardi contestó: “Somos iguales”. “No me queres decir ok peor para vos” aseguró Wanda Nara y Mauro Icardi remató diciendo “Qué tóxica!!”.

“Porque sos un zorro. Me voy a dormir no queres decirme donde estás, vos sabrás” escribió finalmente Wanda Nara. Minutos después, Mauro Icardi compartió una foto de la videollamada junto a su ex y escribió: “Te amo toxi” junto a un emoji.

Finalmente, el jugador del Galatasaray eliminó todas las historias de Instagram, compartió una foto donde se lo ve haciendo un gesto de beso con la mano y etiquetó a Wanda Nara.