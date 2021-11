L-Gante se consagró como uno de los artistas del momento, y luego del éxito que grabó junto a Tini Stoessel, el trapero grabó un video con Cinthia Fernández. Encantada por esta nueva experiencia, la angelita mostró el detrás de escena de esta producción super caliente con Elián.

Cinthia Fernández aseguró que enfrentó a Tamara Báez, luego del video con L-Gante

Este lunes, Cinthia fue invitada al primer recital en el estadio Luna Park de Elián Valenzuela, y durante Los Ángeles de la Mañana, la panelista habló sobre el encuentro con Tamara Báez.

"Me encontré con la mujer de L-Gante y le fui a hablar como corresponde. No sé si el tweet fue para mí, yo no me hago cargo porque no tenía nombre" contó Fernández en LAM.

“Todos me apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita” agregó Cinthia, luego del dibujo de un zorro que compartió la pareja de L-Gante luego de hacerse público el clip.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana le consultó si “le dio o no le dio a L-Gante" y la angelita respondió: "¡No! ¿Estás loco? Es más, hoy van a ver el verdadero final del video en mi Instagram. Hoy van a ver lo que realmente pasó".

Tamara Báez, la novia de L-Gante, fue dada por muerta: su palabra

Adías de reconciliarse con L-Gante, Tamara Báez, (quienes son padres de Jamaica) fue tendencia en las redes sociales por un suceso en su cuenta de Instagram. Aparentemente un usuario se apropió de su cuenta y la ¡dio por muerta!

Tamara contó que un usuario configuró su cuenta para que sea conmemorativa y tras esa acción al ingresar en su perfil se podía leer: "En memoria de @tamibaez13. Esta cuenta se convirtió en conmemorativa". Las cuentas conmemorativas justamente son un espacio para recordar la vida de una persona que falleció.

"Fue un error que ya se solucionó. La reina sigue viva. Vamos a festejar. Casi muero igual", escribió Tamara Báez y explicó: "No podía entrar porque alguien la puso en estado conmemorativa (fallecida) y por suerte pude recuperar y aclarar que estaba viva".

Mirá las imágenes y las memes que ella utilizó para reírse del asunto.

