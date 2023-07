En 2016, Cinthia Fernández y Matías Defederico protagonizaron una polémica ruptura en malos términos. Desde ese momento, ambos mantienen una guerra tanto judicial como en los medios por la cuota alimentaria de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

Por este motivo, la bailarina utiliza cada oportunidad para exponer al exfutbolista en sus redes sociales y en distintos medios. Esta vez, lo hizo en el ciclo "Nosotros a la Mañana" cuando se presentó el debate sobre la división de bienes de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

Cinthia y Matías junto a sus hijas.

Todo comenzó cuando el Negro Oro le preguntó: "¿Vos hiciste un acuerdo millonario?". Entre risas, la panelista respondió sincera: "Hice un acuerdo que no me estaría beneficiando. No me acuerdo".

La panelista junto a Charis, Bella y Francesca.

Luego, la madre de Charis, Bella y Francesca expresó molesta en vivo: "No me acuerdo de la poca plata que me pasan. Me pidieron el alquiler de la mitad de mi casa, imagínate​".

¿Cuánto le debe Matías Defederico a Cinthia Fernández?

La panelista apuntó tanto contra su expareja como con la madre de Matías y reveló al aire: "Me debe 40 mil dólares de alimentos y ellos ratas... como si nada. Tomando champagne, vida carita, pero para los pibes, nada".

Al escucharla, el conductor se sorprendió y le mostró su apoyo: "Ella es talentosa, trabajadora, querida… pero las nenas tienen derecho a que paguen lo que debe. Arrancamos una campaña para que lo haga".

Por último, Cinthia Fernández explicó por qué está tan molesta con Matías Defederico: "Yo toda la vida gané menos que él. Si hoy pasa al revés es porque me rompo el lomo laburando. Pero bueno, pasa esto de que la madre ‘siempre tiene que poder’. Él está inhibido hasta la médula y embargado de todos lados. Pasa bienes y propiedades a nombre de otra persona para zafar".

