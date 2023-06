Cinthia Fernández siempre utiliza su plataforma para elevar su voz y dar luz a las distintas situaciones que atraviesa en su día a día, criticando a quien se lo merezca y compartiendo consejos con sus seguidores. Esta vez fue el turno de las docentes de sus hijas, Charis Bella y Fran.

Es que las hijas que comparte con Matías Defederico asisten a una escuela con doble escolaridad, por lo que pasan la mayor parte del día en la institución. Sin embargo, una vez que vuelven a su hogar, tienen que continuar con los deberes que envían los docentes. Esto provocó la furia de Cinthia Fernández, quien salió a comentar al respecto.

“Harta de todos los trabajos prácticos que mandan extra del colegio después de ocho horas ahí adentro, Mabel”, comenzó exclamando Cinthia Fernández.

“Piedad a los padres. Encima en English. Este mes me liquidó”, concluyó en su descargo. En las imágenes se puede apreciar las cartulinas en las que estaba trabajando Cinthia Fernández junto a sus hijas para una tarea de inglés.

Horas más tarde, ya de madrugada, Cinthia Fernández compartió una selfie de su exhausto rostro, agregando: “Correciones listas”, y adjuntando imágenes del proyecto terminado. Claro está que a la panelista no le cayó muy bien tener que desvelarse por la tarea escolar de sus hijas, pero, de todas maneras, logró tomárselo con un poco de humor.

Cinthia Fernández compartió el tierno gesto que tuvieron sus hijas

A la panelista le encanta disfrutar con sus hijas y acompañarlas durante su crecimiento. A través de sus redes sociales, suele compartir las distintas aventuras que realizan juntas y los momentos que pasa con ellas. Recientemente, Cinthia Fernández apareció en redes sociales para contar un gesto que Charis, Bella y Fran tuvieron con ella y que la hizo emocionar.

“Ando muy cansada y hace un ratito me vio que se me cayó una lágrima por cansancio. Cuando me voy a acostar con ellas como todas las noches, mi bebé grande me preparó esta sorpresa. Me hizo la cama y le buscó un peluche de corazón (LPM), ¡Qué hermosas hijas tengo! Entienden todo y su corazón es inmenso. Orgullosa de cómo las crié. Pd: ya me la bese toda”, escribió Cinthia Fernández en sus historias de Instagram.

