El estreno de la canción de Shakira con Bizarrap está dando mucho de qué hablar y las críticas, a favor y en contra, no tardaron en llegar. Cinthia Fernández se sumó al repudio contra Gerard Piqué y demostró abiertamente su apoyo a la cantante.

Sin ninguna duda de por medio, Cinthia Fernández bancó desde el primer momento a la artista colombiana y afirmó que Gerard Piqué se merece la furia de Shakira. El debate de la polémica canción también llegó a Nosotros a la Mañana y la panelista se enojó con uno de sus compañeros por atacar a Shakira. "Es la canción más justa. Habla con propiedad, Juan", le respondió Cinthia a su colega que calificó de escandalosa a la session 53 de Bizarrap.

El mensaje de Wanda Nara a Shakira

"Tipos pi... duros como Piqué se las merecen", recalcó Cinthia luego de que Pampa Mónaco dijera que Shakira está despechada y que la canción es "una oda al llanto". "Él se la merece. Y la frase que más me gusta es ´Las mujeres ahora no lloran, las mujeres facturan. ¡Te amo Shakira!", continuó Cinthia Fernández. Aquella frase fue una de las más destacadas de la canción, hasta Karina La Príncesita celebró ese comentario y confirmó el apoyo a la colombiana.

El mensaje de apoyo de Antonela Roccuzo a Shakira

Leo Montero también quiso hacerse eco del debate y expresó que para él "es un WhatsApp que le escribe a Piqué". Sorprendentemente, Cinthia estuvo de acuerdo y dijo que "no sabía si la gente se esperaba una canción tan directa". Definitivamente, Shakira no se guardó nada y, sin ánimos de disimular, expuso completamente a su ex pareja y su amante.

Las reacciones de Gerard Piqué y Clara Chía Martí

El jugador de fútbol y su nueva novia son los protagonistas de la Sessions 53 de Bizarrap y Shakira. En medio de la polémica, Gerard Piqué le dedicó un comentario a la colombiana desde su cuenta de Twitter: "Payasa". Contundente y sin mediar una frase, Piqué la trato de hazmerreír y se burló de la canción. Mientras que Clara Chía Martí compartió una historia de fondo negro en su Instagram con un emoji bostezando, refiriéndose a lo insignificante que le pareció la canción.