Cinthia Fernández es conocida por siempre mantener al tanto a sus seguidores de su vida y compartir sus opiniones, sin algún tipo de filtro. La alta exposición mediática hace que a la panelista se le haga difícil mantener detalles de su vida privada bajo llave, y hoy, se le escapó algo que Cinthia venía guardando.

Es que mientras contaba en sus historias que se estaba yendo de la casa para sacar la visa estadounidense, en el fondo se pudo apreciar el modelo de camioneta que maneja y que usa para llevar a sus tres hijas a sus diferentes actividades.

En el fondo del video, Cinthia dejó ver su camioneta.

En el video, se puede apreciar que se trata de una Toyota SW4 Sr, de color blanco. Su valor, en caso de ser modelo 2023, se estima en alrededor de 59 mil dólares, es decir, más de 22 millones y medio de pesos.

El modelo de vehículo que Cinthia eligió para hacer sus mandados diarios sorprendió a los conocedores de autos, que consideran es una camioneta demasiado grande para utilizar en el día a día. Sin embargo, a la panelista no le importa mostrar los lujos que se permite en su vida, sino que está orgullosa de ellos, frutos de su arduo trabajo. Recientemente, estuvo remodelando su casa y compartió en redes la transformación.

La panelista maneja una Toyota SW4 Sr.

El mal momento de Cinthia Fernández en la embajada de Estados Unidos

Luego de volver de realizar el trámite, Fernández contó a sus seguidores el estrés que sufrió durante la entrevista para poder viajar al país norteamericano.

“Estoy descompuesta de los nervios”, comenzó explicando la panelista. Luego, contó que, si bien ya sabía que la entrevista se iba a complicar por su profesión, no se esperaba que sea de esa manera. Es por eso que cuando el entrevistador le preguntó a qué se dedicaba, ella respondió que participaba del programa Nosotros A La Mañana.

El administrativo entonces decidió buscarla en Google para asegurarse, pero, a sorpresa de Cinthia, no la podía encontrar. El momento hizo estallar de risa a Cinthia, quien no podía creer que no figurase en los resultados de búsqueda. “No hay persona que esté en Google más constantemente que yo. Cómo le explico a este chico que soy un quilombo andante”, sentenció la mediática entre risas.

De todas maneras, todo salió bien, ya que Cinthia se dio cuenta que el entrevistador estaba buscando al programa y no su nombre, por lo que era normal que no aparezca ya que comenzó recién este año.

H.O