Cinthia Fernández reveló que Martín Baclini tuvo un increíble gesto durante la internación de Francesca

Cinthia Fernández y Martín Baclini terminaron su romance hace tiempo, sin embargo, el empresario y la modelo siguen muy conectados. Prueba de eso fue el gesto que tuvo en el peor momento que vivió la panelista cuando su hija, Francesca, enfermó durante sus vacaciones a Punta Cana.

A través de su Instagram stories, Cinthia respondió algunas preguntas de sus fans. "¿Martín te llamó cuando la nena estuvo internada?", fue una de las consultas que recibió la modelo.

"Siempre. Y no viajó porque no lo dejé. Además, me ofreció internarla en Miami y un avión sanitario", contó la panelista de "Momento D" sobre la actitud de su expareja frente a la enfermedad de Fran, quien se descompensó durante el viaje y debió ser hospitalizada debido a una preocupante deshidratación.



“Nos subimos al avión, la nena estaba perfecta, nos subimos a las doce de la noche, dos y media de la mañana empieza a vomitar y nunca más paró. Llegó totalmente deshidratada, y el tema es que cuando dejo las valijas, la termino de bañar, porque pobre, se hizo encima, ya no tenía más ropa”, indicó Cinthia sobre el caótico viaje.



Cinthia Fernández blanqueó la razón por la que Martín Baclini no quiere volver con ella

Cinthia Fernández blanqueó de manera reciente la razón por la que Martín Baclini, su eterno amor, no quiere volver a encauzar la relación que ambos empezaron en el 2018, pero que, para infortunio de la pareja, duró menos de un año.

La bailarina habilitó su cuenta de Instagram para charlar un poco con sus seguidores y sin mayor problema, respondió a la pregunta que le hicieron, del porqué no está con Martín (Baclini) teniendo en cuenta que hacen una hermosa pareja. La respuesta fue clara: “Porque quiere estar libre y sin compromisos”.



En marzo de este año se habían generado algunos rumores de un supuesto regreso de los dos. CARAS le consultó al empresario y negó que así fuera, reiterando así, que el vínculo con ella y las niñas, es muy sano. “Hace mucho tiempo nos separamos y estamos muy bien así, el vínculo con las nenas es muy lindo y muy sano”.

Si bien la relación entre los dos no duró mucho tiempo, el cariño permanece y trasciende los vínculos conyugales que ambos puedan llegar a tener. “Amar a una persona y sus hijas, no quiere decir estar en pareja hoy, aquí y ahora. Es el amor más puro y sano del mundo”, había dicho el año pasado Martín Baclini, sobre su relación con la bailarina.