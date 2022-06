Claudia Albertario desmintió su separación de Jerónimo Valdivia

Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia fueron noticia en el día de hoy luego de que en Socios del Espectáculo afirmaran que se habían separado.

En el segmento de La Bomba, mencionaron la separación de una famosa. Primero dieron pistas y Rodrigo Lussich señaló: "Esto podría terminar en Tribunales". Y la panelista agregó: "Quien se acaba de separar, ya hace un tiempo viven en casas separadas, es nuestra querida Claudia Albertario".

Caras Digital se comunicó con la actriz para corroborar la noticia. La respuesta de Claudia Albertario fue: "¡Nada que ver! Seguimos juntos". De esta manera, la modelo dejó en claro que la relación con su marido, continúa como siempre.

Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia con sus hijos.

Claudia Albertario íntima con sus hijos Simona y Dante Apolo

Cuando se radicaron en Estados Unidos, ocho años atrás, Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia buscaban una experiencia transformadora para sus hijos. En ese entonces, eran padres de Simona (11), pero ya hablaban en plural.

“Jerónimo se crió en Estados Unidos y Suiza. Luego trabajó en varias partes del mundo y siempre me decía que vivir en el exterior era el mejor regalo que les podíamos hacer a nuestros hijos, así que cuando surgió la oportunidad, decidimos mudarnos a Miami”, relató la actriz en una nota que dio a Caras en 2018.

Claudia Albertario embarazada de Dante.

A días de cumplir un año, Dante Apolo sonreía como una extensión del presente familiar. “Estamos muertos de amor”, afirmaba la madre. El bebé nació con 3,700 kilos en el Hospital Mount Sinai de Miami, el 25 de junio de 2017. “Estaba en una habitación rodeada de mujeres y fue una locura, el único hombre presente era mi marido. Sentí mucho dolor, pero cuando me aplicaron la peridural todo fue calma y relax, enseguida empezaron los pujos y a los 14 minutos llegó Dante. El parto me hizo revivir uno de los momentos más felices de mi vida: el nacimiento de mi hija”, describía Claudia Albertario.

Simona estaba súper ansiosa con la llegada de su hermano. “Quiso escuchar todo el proceso del nacimiento desde la puerta de la habitación, ya que aquí está permitido, para no perderse nada. Me encanta ser testigo del vínculo que tiene con Dante y escuchar cómo le habla, ¡hasta lo carga como si fuera una madre experta!”, indicó Claudia Albertario.

Claudia Albertario en familia.

Cuando hablaba de sus hijos, la actriz se quedaba sin libreto: “Es inexplicable lo que siento. Queríamos que nuestra hija conociera lo lindo que es contar con un hermano y sucedió”, confesó.

La carrera actoral de Claudia Albertario nunca se detuvo: “Cuando llegué, Carolina Laursen, la rubia a que le robaba el novio en el comercial de Personal, me propuso hacer microteatro con una obra de su autoria ‘Aquellas Cabareteras’. Luego participé de ‘Eva La Trailera’, una serie de Telemundo; ‘Las Novias de Travolta’, de Andrés Tulipano en Teatro 8 de Jessica Alvarez Dieguez; ‘Bajo Terapia’, donde interpreté a Andrea, un papel que consagra a cualquier actriz; y “Falladas”, la obra de José María Muscari que hicimos en Little Havana, la calle más cultural de la ciudad. El 80% del público de Miami es argentino, así que actuar acá me hace sentir en casa”, señaló a Caras.

Finalmente Claudia Albertario señaló: “Vivo el hoy y estamos muy felices acá, pero el bichito de volver está presente. Extraño mucho a mi familia, a mis amigos y los placeres culinarios de nuestro país”.