Claudia Valenzuela, madre del cantante L-Gante, se convirtió en el gran sostén de su hijo, quién continúa detenido en la DDI de Quilmes aguardando por la libertad, pero con la condición de llevar una tobillera electrónica y posiblemente cumplir prisión domiciliaria.

El artista hace dos meses está preso a causa de los delitos como amenazas, privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas, pese a estar pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, cuenta con el apoyo de su familia, su entorno más íntimo y amigos, además del amor de sus fanáticos que se lo hacen notar día a día.

L-Gante

El mensaje de apoyo de Wanda Nara para Claudia Valenzuela, madre de L-Gante

Desde Mañanísima, Claudia visitó a la conductora del ciclo matinal, Carmen Barbieri y a los panelistas Estefi Berardi y Pampito, para charlar sobre la situación de su hijo y cómo se encuentra. En medio de la entrevista, la madre de L-Gante contó que Wanda Nara le mandó un mensaje muy cariñoso, vale recordar que el cantante de cumbia 420 y la empresaria mantiene un estreno vínculo, que no sabe si en algún momento fue más que una amistad, ya que ambos siempre lo desmintieron.

‘’Ella me mandó un mensajito en el primer tiempo que decía 'fuerzas, Claudia'. Me dio aliento", reveló Claudia, a raíz de la pregunta de Estefi, si Wanda se había comunicado con ella, cuando se dio a conocer que Elián había sido detenido.

Luego, la panelista le consultó a la madre de L-Gante si estaba enterado sobre la situación de Wanda con su salud y la enfermedad que estaría transitando: "Yo la última vez que estuve con él fue el martes y no le quise decir nada", aseguró, además de aclarar que no quiso mandarle un mensaje a la conductora de MasterChef para no molestarla y que respetaba su espacio.

Finalmente, Pampito le dio el buen visto a Wanda Nara por haberle mandando un mensaje de apoyo a Claudia Valenzuela: "Que haya mandado un mensajito habla muy bien de Wanda, es una manera respetuosa de estar sin invadir", cerró.

D.M