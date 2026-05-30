Claudia Villafañe mostró cómo lucir el pantalón oversize de corderoy de invierno ideal para mujeres +65

Claudia Villafañe sorprendió con un estilo pensado para la temporada invernal, ideal para mujeres +65. La propuesta se apoya en piezas modernas que integran comodidad y diseño, mostrando cómo los básicos renovados pueden adaptarse a diferentes momentos. La combinación de texturas y colores neutros refuerza una estética contemporánea que se consolida dentro de las tendencias actuales.

Claudia Villafañe marcó la tendencia de la temporada invernal ideal para mujeres +65

Claudia Villafañe volvió a captar la atención con un look que combina comodidad y tendencia, pensado especialmente para la temporada de invierno. En su participación en el programa de Jimena Monteverde, la empresaria se lució con un pantalón oversize de corderoy en tono neutro, una prenda que se convirtió en protagonista de su estilo. El corte amplio lo transforma en una opción versátil, ideal para mujeres +65 que buscan integrar moda y funcionalidad.

Claudia Villafañe

La propuesta de la organizadora de eventos se completó con una camisa estampada de mangas largas, en la que conviven dibujos geométricos y florales en tonos púrpura, amarillo y blanco. La elección de estampados es una tendencia que se mantiene vigente, ya que permite sumar personalidad sin perder armonía en el conjunto. La combinación de texturas y colores refuerza la idea de un estilo moderno, adaptado a la temporada.

Por otro lado, Claudia Villafañe se declinó por utilizar unas zapatillas de diseño práctico en tono gris, que acompañaron la idea de comodidad y se integraron a la perfección con el look. Este detalle reafirmó la importancia de accesorios funcionales que se ubiquen entre las propuestas de moda actuales, logrando combinar estética y practicidad. La elección de la empresaria por accesorios neutros y equilibrados permite mantener la coherencia visual.

Claudia Villafañe

Cabe destacar que la elección de la organizadora se integra a las tendencias que valoran los cortes amplios, los tejidos clásicos y la combinación de estampados con prendas básicas. El pantalón oversize de corderoy se posiciona como una pieza clave para el invierno, especialmente para mujeres +65 que buscan opciones que unan estilo y confort. La elección de prendas relajadas y funcionales refleja una mirada donde la comodidad se convierte en un eje central de la estética.

Claudia Villafañe sorprendió al contar sobre el desopilante momento que vivió con Ricky Martin y Diego Maradona

Durante su participación en La Cocina Rebelde (El Trece), Claudia Villafañe y Jimena Monteverde cocinaron juntas mientras recordaban anécdotas. Una de las que más sorprendió tenía como protagonistas a Diego Maradona y Ricky Martin. La historia, de hace poco más de 25 años, reveló detalles de una salida que terminó con una situación inesperada y divertida, vinculada al regreso a su casa en Villa Devoto.

Claudia Villafañe

Según contó la empresaria, tras asistir a un show del cantante en Obras, ella y el futbolista habían acordado recibir al artista en su hogar. La llegada se dio de manera particular, ya que el artista fue trasladado en el baúl del auto para evitar ser seguido por los fanáticos que aguardaban en la salida del estadio. “Lo sacamos en el baúl del auto. No me acuerdo qué auto era, entramos directamente al garage de casa en Segurola”, comentó.

La anécdota de Claudia Villafañe incluyó también detalles de la comida compartida esa noche, donde un asado fue el centro de la reunión. Además, recordó que sus hijas eran pequeñas y que Dalma se enojó cuando Ricky Martin derramó accidentalmente un vaso de gaseosa sobre ella. Ese episodio sumó un matiz inesperado a la velada, que quedó registrada como un momento único para la familia y el cantante puertorriqueño.

Ricky Martin

Antes de retirarse del programa, “La Tata” comentó que cuando llegaron a la propiedad que compartía con el astro argentino vivieron una incómoda situación con dos taxistas. “Nos siguieron desde Obras con las chicas que tomaron taxis; en ese momento no había Uber, y el señor dejaba corriendo la banderita. Y las chicas estaban afuera y Diego se asomó y les dijo: ‘Dale, bajale la banderita, no les cobres más’, porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar en bajar”, concluyó la empresaria.

Claudia Villafañe y Diego Maradona

Claudia Villafañe mostró una propuesta que integra moda y funcionalidad, con prendas que responden a las tendencias actuales y se adaptan a la temporada invernal. La elección de cortes amplios y tejidos clásicos refuerza una estética contemporánea que se mantiene vigente. Además, su participación en el programa de Jimena Monteverde en El Trece reveló una anécdota inesperada que la vinculó a ella y a Diego Maradona con Ricky Martin.

VDV