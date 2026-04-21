Las 4 opciones con las que Claudia Villafañe demuestra cómo lucir el animal print en looks cancheros en mujeres de +60

Claudia Villafañe llama la atención en redes sociales con sus looks estampados, coloridos y repletos de estilos. Sin embargo, la madre de Dalma y Gianinna Maradona se muestra en varios posteos con un diseño en particular: el animal print. A través de diferentes propuestas, muestra cómo deben llevarlo las mujeres +60.

Los looks animal print de Claudia Villafañe, perfectos para después de los 60

Claudia Villafañe volvió a marcar estilo con una serie de looks donde el animal print se convierte en protagonista absoluto. Lejos de ser una tendencia limitada a ciertas edades, la empresaria demuestra que este estampado puede adaptarse con frescura, elegancia y actitud a mujeres +60, logrando outfits cancheros, modernos y versátiles.

En su cuenta de Instagram, Claudia Villafañe posa con cuatro outfits distintos que tienen en común este estilo que nunca pasa de moda. En la primera imagen, se la ve en una escena relajada y hogareña que va en sintonía con su atuendo: suéter de leopardo en tonos cálidos de corte suelto y mangas abullonadas.

Claudia Villafañe

El segundo look refuerza esa impronta casual chic. Nuevamente con estampa animal, Claudia Villafañe suma una remera con este diseño y la combina con un pantalón denim. Este mix es una fórmula infalible para quienes buscan un equilibrio entre tendencia y simpleza. Además, es un claro ejemplo de cómo incorporar el animal print en el día a día, con un aire descontracturado pero cuidado a la vez.

Claudia Villafañe

Sofisticado y total look: así elevó Claudia Villafañe sus outfits animal print

En el tercer outfit, Claudia Villafañe eleva la apuesta fashionista con un conjunto total look de animal print compuesto por pantalón y chaqueta. Este tipo de styling, que podría resultar excesivo en otros casos, en ella funciona gracias a la elección de cortes relajados y una paleta neutra dentro del estampado. El resultado es sofisticado, moderno y con mucha personalidad.

Claudia Villafañe

Asimismo, la remera blanca que usa por debajo neutraliza el impacto del estampado y aporta armonía visual. En cuanto a su beauty look, podemos decir que acompaña y deja el protagonismo a las prendas. Por último, el cuarto atuendo de Claudia Villafañe muestra una versión diferente pero igual de elegante. Este total look está compuesto por una camisa y pantalón animal print en colores marrones con detalles en negro. Su corte ajustado y sofisticado potencia la silueta y estiliza la figura.

Claudia Villafañe

De esta manera, las 4 opciones que compartió Claudia Villafañe en su red social demuestra cómo lucir el animal print en looks cancheros en mujeres de +60. La clave no está solo en el diseño, sino en cómo se lleva. En su caso, opta por propuestas cómodas donde la atención está en los detalles y las combinaciones.