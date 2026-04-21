Claudia Villafañe demostró cómo lucir un jean con roturas en mujeres +60

Claudia Villafañe es una de las empresarias más seguidas por las redes sociales. Desde su fascinación de organización de eventos a increíbles recetas caseras, ella impone sus pasiones a todos los usuarios, mostrándose versátil en diferentes áreas. Sin embargo, en los últimos días, los expertos fashionistas notaron que ella es una gran influencia para mujeres +60 en la moda original y maximalista. Un ejemplo claro fue cuando demostró cómo lucir un jean con roturas, destacando el estilo distressed sin perder la elegancia.

Claudia Villafañe

Influencia de la moda: Claudia Villafañe destacó el distressed jean para mujeres +60

Claudia Villafañe es una de las influencias de la moda más observada por todos. En todos los programas de televisión o en la tranquilidad de su hogar, impone la comodidad como clave de prendas y los colores llamativos en todas las temporadas. De esta manera, nunca permite que el clima apague su estilo, jugándose por la originalidad para mujeres +60. Sin embargo, en los últimos días, se dedicó a demostrar diferentes pantalones que van perfecto para todos sus trabajos.

En sus historias de Instagram, compartió un día a puro cocina en un programa de televisión y dejó en claro que el distressed jean también puede lucirse de una manera elegante y canchera. Para la ocasión, eligió el pantalón con roturas en las rodillas, dando un giro de tuerca urbano a su usual sastrero. Sin embargo, y para mantener su sofisticación, lo combinó con una camisa blanca y negra rallada, que se escondía una parte dentro del jean, dando movimiento a la combinación. Los expertos no tardaron en notar que ella dio cátedra para todas sus seguidoras, y lo marcaron como uno de los favoritos de todos.

El jean con roturas de Claudia Villafañe

Los elegidos de Claudia Villafañe: holgados, con estampas y originales

Claudia Villafañe dio a conocer su faceta más fashionista, y mostró sus favoritos en todas las temporadas. Si bien mantiene las tendencias generales, encuentra su estilo personal sobre todo en las estampas. Ya sea en partes superiores como en matching sets, la cocinera demuestra que los colores y los dibujos alocados son perfectos para mantener la elegancia y llamar la atención.

Sin embargo, en los pantalones, sigue a los favoritos de todos, destacando los holgados como una base. Ya sean con roturas, de estilo sastrero o telas deportivas, Villafañe elige la comodidad ante todas las cosas, permitiendo que el movimiento sea parte del look y de vida a sus atuendos. Es así como se volvió una influencia de la moda para mujeres +60, dejando en claro sus prendas favoritas y la originalidad como base de sus looks.

El estilo original de Claudia Villafañe

En las últimas horas, demostró cómo lucir un jean con roturas en mujeres +60, fusionando la usual búsqueda elegante con el estilo urbano y relajado de la ciudad y su presentación en programas. Los usuarios y expertos en la moda no tardaron en destacar esta elección como una de sus favoritas, coronándola como una gran seguidora de su estilo único. Claudia Villafañe encuentra el diferencial en los estilos y los une a sus colores clásicos.

A.E