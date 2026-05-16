El emocionante mensaje de Claudia Villafañe a Gianinna Maradona por su cumpleaños: "Verte sonreír es mi felicidad"

En medio del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona y los enfrentamientos con Leopoldo Luque, el médico de su papá, Gianinna Maradona recibió un emocionante mensaje a través de las redes sociales por parte de su mamá, Claudia Villafañe en un día más que especial para la diseñadora: su cumpleaños número 37.

Así saludó Claudia Villafañe a su hija Gianinna Maradona

Gianinna Maradona está atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida al presenciar las audiencias del juicio por la muerte de su padre y enfrentarse a Leopoldo Luque, el neurocirujano que atendió al astro argentino. No obstante, este fin de semana, la influencer realizó una pausa y se permitió llenarse de mimos y palabras de cariño por parte de sus amigos, familiares y seres queridos, quienes la homenajearon en Instagram.

Gianinna Maradona en diversos momentos de su vida | Instagram

Entre estos mensajes, el que más se destacó fue el de Claudia Villafañe, quien no escatimó en palabras cargadas de amor hacia su hija. Mediante la publicación de un carrusel de siete fotografías de lo más significativas, la organizadora de eventos escribió al pie: “¡Feliz vida negra de mi corazón! Orgullosa de vos por tu nobleza, tu carisma, tu carácter, tu valentía, ¡por ser la mejor mamá que mi nieto pueda tener y por seguir enseñándome a ser mamá!”. Acto seguido, la Tata desplegó su gratitud por hacerla formar parte de uno de los momentos más importantes para la vida de ambas: el de Gianina cuando fue mamá y el de ella cuando tuvo el título de abuela por primera vez. “Gracias por dejarme disfrutar de Benja desde el día que nació, lo digo porque estuve ahí viéndolo nacer”, señaló. Finalmente, concluyó llena de emoción: “¡Verte sonreír es mi felicidad! Te amo con toda mi alma”.

Claudia Villafañe, Gianinna, Dalma y Benjamín | Instagram

Las fotos de Gianinna Maradona que viralizó Claudia Villafañe

Las imágenes que desplegó Claudia Villafañe sobre Gianinna Maradona no fueron elegidas al azar. Cada una de ellas tuvo un sello significativo en este álbum de la vida. La primera consistió en una postal cuando la hermana de Dalma era tan sólo una niña. Luego, colocó una de ella a punto de dar a luz a Benjamín, el hijo que tuvo fruto de su romance con Sergio “Kun” Agüero.

La tercera instantánea es una de la cumpleañera junto a su hijo cuando era chiquito. En la cuarta, madre e hija posan sonrientes frente a cámara mientras la influencer la abraza por la espalda. La quinta foto está junto a su “otra mitad” -Dalma-, su mamá, el nene y un personaje de mini; una postal familiar sumamente enternecedora. Finalmente, las últimas dos forman parte de viajes familiares donde aparece junto a Benjamín en las inmediaciones de un estadio, mientras que en la otra está con la empresaria sonriendo frente al Coliseo Romano.

El posteo de Guido Sergi a Gianinna | Instagram

Cabe destacar que, además de este sentido mensaje, Gianinna recibió palabras y muestras de amor por parte de su novio, Guido Sergi, quien no dudó en desplegar lo mucho que estaba enamorado de ella y hasta bromeó con una anécdota íntima entre ellos. “Qué felicidad tenerte en mi vida mi amor. Cómo vas a pedir pizza en el boliche porque yo te conté que él lo hizo, inolvidable…”, escribió al final de un collage donde ambos se los ve felices y risueños.

Benjamín Agüero se sumó a la ola de saludos y publicó una fotografía que obtuvo del baúl de los recuerdos. Sobre ella, el adolescente escribió: “Feliz cumple mami, te amo con todo mi corazón, te mereces el mundo entero”. Al pie de la historia en el reposteo, la respuesta no tardó en llegar: “Mi vida entera sos vos! Gracias por ser más de lo que alguna vez imaginé... ¡Te amo!”.

El posteo de Benjamín Agüero a su mamá | Instagram

Finalmente, la actriz también se pronunció al respecto y apeló a su creatividad en redes para crear una historia entrelazada. “Feliz todo medio limón. Que la vida siempre nos encuentre compartiendo. Mi fashionista preferida, que los cumplas feliz”, fue la frase que eligió para describir a su hermana. Durante toda la jornada, la cumpleañera compartió y agradeció también los mensajes de sus seguidores.

Posteo de Dalma a Gianinna | Instagram

Así, en medio de uno de los momentos más trascendentales y duros de su vida, Gianinna Maradona recibió una serie de mimos virtuales cargados de efectos y dejando en claro una unión que persiste con el correr del tiempo y las presiones mediáticas: el amor incondicional de Benjamín, el de Dalma y el de su mamá, Claudia Villafañe.