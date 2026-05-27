Preocupación por la internación de Pata Villanueva: qué dice el primer parte médico

Este miércoles 27 de mayo, se difundió el primer parte médico oficial sobre la salud de María del Carmen Raquel Villanueva Goyanarte, más conocida como Pata Villanueva. La exvedette permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Alemán por circunstancias que aún se desconocen.

Qué comunicaron los médicos sobre la salud de Pata Villanueva

El Hospital Alemán difundió en un comunicado sobre cómo se encuentra Pata Villanueva e indicó: “El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que la paciente María del Carmen Villanueva se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestra institución, bajo estricto control clínico”.

Pata Villanueva

El comunicado emitido por el hospital no proporciona detalles sobre lo que le ocurrió a la artista. Sin embargo, enfatiza la importancia de mantener la confidencialidad y el respeto hacia la privacidad de la paciente y su familia. La institución declaró: "El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia".

Según Infobae, fuentes cercanas a su entorno familiar confirmaron que actualmente, la artista se encuentra "estable y fuera de peligro", asegurando que el procedimiento realizado fue llevado a cabo siguiendo un estricto protocolo de prevención para garantizar su bienestar.

Pata Villanueva

Los graves problemas de salud que sufrió Pata Villanueva

No es la primera vez que la salud de Pata Villanueva se ve afectada por circunstancias complejas. En febrero de 2021, la exmodelo enfrentó uno de los momentos más críticos de su vida tras sufrir una caída en su residencia de Punta del Este. El incidente fue tan grave que requirió dos cirugías de urgencia y una recuperación que se prolongó en el tiempo, dejando una huella profunda en su historia clínica.

“Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”, dijo la artista en aquel momento a "Puro Show" y precisó: “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”.

Pata Villanueva

Durante esa hospitalización, la situación de Pata Villanueva se complicó aún más cuando sufrió una hemorragia digestiva y contrajo una infección intrahospitalaria, que agravaron su cuadro clínico, dejándola prácticamente al borde de la muerte. “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”, reveló en aquella entrevista.