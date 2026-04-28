Claudia Villafañe demostró cómo lucir un pantalón de cuero en mujeres +60

Claudia Villafañe volvió a llamar la atención en redes sociales con un look moderno y elegante, donde muestra cómo deben llevar el pantalón de cuero las mujeres +60. Su outfit con estilo, comodidad y actitud deslumbró por completo e inspiró a sus seguidoras.

El look de Claudia Villafañe con el pantalón de cuero como protagonista

Claudia Villafañe volvió a demostrar que el estilo no tiene edad y que las tendencias pueden adaptarse con elegancia, comodidad y personalidad. En una de sus últimas apariciones mediante Instagram, la empresaria apostó por un look canchero y sofisticado al mismo tiempo, en el que el gran protagonista fue un pantalón de cuero, una prenda que muchas veces se asocia a estilos más juveniles o arriesgados, pero que ella supo resignificar con total naturalidad.

Claudia Villafañe

En su red social, Claudia Villafañe se muestra a punto de salir en La cocina rebelde (El Nueve), el ciclo de Jimena Monteverde y Coco Carreño, y posando con su outfit elegido para esta ocasión frente a cámaras. Su look se basó en una paleta clásica y atemporal en blanco y negro. En la parte superior, llevó una camisa blanca de líneas simples, un básico infalible que suma luz y equilibrio al conjunto, y por encima, agregó un chaleco sastrero negro, una pieza clave que aporta estructura sin perder comodidad.

En la parte inferior, la organizadora de eventos apostó por un pantalón de cuero negro de corte ajustado, el cual estiliza la figura y suma un aire moderno. Más allá de lo estético, el look de Claudia Villafañe deja un mensaje claro: esta prenda no es exclusiva de una edad ni de un estilo determinado. Cuando se lo combina de manera acertada, puede convertirse en un aliado versátil para mujeres +60 que buscan sumar un toque actual a su guardarropa.

Claudia Villafañe impone el pantalón de cuero en mujeres +60



El beauty look acompañó en la misma línea: cabello recogido con flequillo prolijo y maquillaje natural, resaltando sus facciones sin excesos. El resultado es una imagen fresca, auténtica y segura, en la que cada prenda cumple un rol clave. Claudia Villafañe logra así posicionarse como una verdadera referente de estilo en mujeres mayores que desean apostar por piezas en tendencia pero adaptadas a su propia impronta personal.

El llamativo detalle funcional y sporty chic en el look de Claudia Villafañe

Un detalle que no pasó desapercibido en el look de Claudia Villafañe fueron las zapatillas de trekking que eligió para completar su look. Lejos de optar por un calzado clásico o formal, se inclinó por un modelo robusto en tonos neutros, con suela gruesa y diseño sporty, pensado originalmente para actividades al aire libre.

Esta elección no solo suma un guiño a la tendencia outdoor, que está cada vez más presente en la moda urbana, sino que también incluye un contraste interesante con el resto del conjunto. El pantalón de cuero y el chaleco sastrero elevan el look, mientras que las zapatillas lo relajan y lo vuelven mucho más versátil y actual.

Además, este tipo de calzado brinda mayor comodidad. Con buena amortiguación, estabilidad y agarre, las zapatillas trekking se convierten en una opción ideal para el uso diario, especialmente para quienes priorizan el confort sin resignar estilo. Así, logra un equilibrio perfecto entre lo práctico y lo chic.

De esta manera, Claudia Villafañe demostró cómo lucir un pantalón de cuero en mujeres +60 combinándolo con camisa blanca, chaleco sastrero y zapatillas de trekking. El resultado es un look moderno, descontracturado y funcional, que rompe con los estereotipos y suma inspiración para animarse a combinar sin límites.