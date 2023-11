Descubrieron al Coco Sily junto a su nuevo amor en un avión

Coco Sily volvió a apostar al amor después de la fallida relación con Cecilia Caramelito Carrizo.

El conductor y humorista confirmó que está en pareja pero no quiso develar la identidad de quién sería su nuevo amor. “Nos estamos conociendo desde hace muy poco tiempo. Es un regalito del universo, no quiero dar muchos datos porque no quiero que se queme. Dios cierra una ventana y abre una puerta”, dijo en Intrusos.

Descubrieron al Coco Sily junto a su nuevo amor

Pero una vez que se conoció esta nueva etapa de Coco Sily apareció una foto del conductor con su pareja. La imagen la difundieron desde la cuenta de Instagram de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en El Trece, donde aparece Coco junto a la mujer en un avión.

Qué dijo Caramelito Carrizo sobre la novia de Coco Sily

Cecilia Caramelito Carrizo confirmó su separación con Coco Sily y, al poco tiempo, decidió darle una oportunidad a su ex pareja.

Ahora, sobre la nueva relación de su ex, la conductora tuvo hermosas palabras y le deseó lo mejor.

En una entrevista con Intrusos, Caramelito expresó su alegría por el nuevo capítulo sentimental de Coco Sily, destacando su aprecio por él: "Me alegra mucho por él, porque es una persona muy buena y que quiero mucho", dijo.