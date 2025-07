Lina Tejeiro fue lapidaria contra quienes la critican por su aspecto físico

Lina Tejeiro ha construido un vínculo fuerte con sus seguidores, con quienes comparte su trabajo, su día a día e incluso reflexiones sobre temas personales. Esta vez, la actriz decidió hablar directamente sobre las críticas que suele recibir por su aspecto físico, y lo hizo con un tono firme y sin filtros, como ya es característico en ella.

A través de sus historias de Instagram, Tejeiro abrió una caja de preguntas con sus seguidores. Pero fue una en particular, sobre cómo enfrenta los comentarios negativos sobre su cuerpo, la que motivó una respuesta más extensa. “Hay personas que creen tener el mismo conocimiento que un nutricionista solo por opinar desde un celular”, afirmó, mostrando su desconcierto frente al nivel de juicio con el que muchas veces es tratada en redes.

Lina Tejeiro

La respuesta de Lina Tejeiro contra quienes la critican por su aspecto físico

Más allá de las críticas, la actriz fue clara al decir que se siente bien con su cuerpo, que mantiene una alimentación balanceada, entrena con constancia y se enfoca en un estilo de vida saludable. “A mí el pelo me crece, puedo hacer que me vuelvan a salir los cuadritos, tengo disciplina, entreno juiciosa, como muy bien, entonces eso para mí no es difícil. Me veo divina así como estoy o más flaca, en pijama, sin maquillaje o maquillada”, expresó, haciendo énfasis en que su seguridad personal no depende de la validación ajena.

Además, publicó un texto en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Yina Calderón, quien en el pasado ha hecho comentarios sobre el físico de Lina. Sin mencionarla directamente, la actriz cuestionó los dobles estándares con los que algunas personas se refieren al cuerpo propio y al ajeno: “Cuando opina del cuerpo ajeno, es sinceridad. Cuando opinan del suyo, es bullying. Cuando sube de peso otra, es ‘una marrana’. Pero si se trata de ella… es superación, es proceso, es ‘no saben por lo que he pasado’.”

Y concluyó con una frase contundente: “Spoiler: Tú tampoco sabes lo que yo he vivido. Y aún así… aquí estoy. Hermosa, fuerte y sin tener que destruir a nadie para sentirme mejor”.Con esta publicación, Lina Tejeiro dejó un mensaje poderoso sobre autoestima, coherencia y la importancia de no caer en dinámicas que perpetúan la violencia estética.

F.A