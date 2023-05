La China Suárez y David Bisbal fueron una de las parejas más emblemáticas en el mundo del espectáculo y su ruptura dejó muchas incógnitas a los fanáticos. La relación no sucedió como esperaban y ninguno de los artistas hace referencia al otro en la actualidad.

Es sabido que la actriz tuvo varias parejas del rubro artístico, principalmente actores y cantantes, y en la actualidad se encuentra enfrentando nuevos rumores amorosos con Lauty Gram, un influencer. La China no es reacia a hablar de sus ex parejas cuando se siente cómoda, pero nunca es el caso con Bisbal.

Cómo fue la historia de amor entre La China Suárez y David Bisbal

La actriz y el cantante se conocieron en 2014, a pocos meses de la ruptura de la China y Nicolás Cabré, cuando el español convocó a la argentina para que actuara en uno de sus videos. La participación en conjunto los llevó a conocerse más y de a poco se vieron envueltos en una relación.

La prensa se moría por tener una foto de ambos juntos, ya que en su intento por mantener su relación en privado se alejaron del mundo mediático. Pero de un día para otro, los artistas informaron su separación. La noticia cayó como una bomba y eran muchas las incertidumbres que giraban en torno al noviazgo.

David Bisbal y la China Suárez

Una de las anécdotas más recordadas de los artistas es cuando Bisbal se comunicó con los amigos de la actriz para consultarles si Eugenia "Era gato", una expresión que refiere a una mujer que sale con distintos hombres.

"Me dijo que me eligió porque vio que yo era una chica muy querida, además de guapa, que trabajaba desde hace muchos años y le gustó que fuera mamá. Y le consultó a unos amigos argentinos y le dijeron que yo no era 'gato'. Él cuida mucho su imagen", expresó la actriz a Ciudad Magazine en 2015.

David Bisbal y la China Suárez durante un videoclip

Ni la China ni David salieron a hablar públicamente de la ruptura, pero en un principio se habló de una infidelidad por parte del español en Barcelona. Sin embargo, a medida que corrió el tiempo, se descubrió que ambos tuvieron affaire durante los meses que estuvieron juntos.

La China Suárez y David Bisbal

Meses atrás, en Intrusos, las panelistas revelaron que David Bisbal le prohibió a la prensa consultarle por la China Suárez. Según el español, el motivo de ruptura fue la intensidad de la actriz de querer buscarlo por todos lados sin darle su espacio.