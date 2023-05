Marcos Ginocchio habló sobre el encuentro con la China Suárez y afrontó los rumores de romance: “Súper buena onda”

Marcos Ginocchio está disfrutando del éxito que le trajo haber ganado la última edición de Gran Hermano. Por su parte, la China Suárez recientemente se separó de Rusherking, por lo que los fanáticos de ambos inmediatamente se emocionaron por el encuentro que tuvieron este sábado en la Bresh.

Al apagar las luces de la casa más famosa, Marcos Ginocchio se dirigió al estudio y se reencontró con su ex pareja, Julieta Illescas, con quien mantenía aún una excelente relación. Luego de idas y venidas, la joven tuvo que regresar a Salta, por lo que el ganador de Gran Hermano quedó nuevamente soltero, vinculándoselo con su compañera, Julieta Poggio.

Marcos Ginocchio.

Fue durante la fiesta Bresh que se realizó en Geba que Marcos se cruzó a la China Suárez y juntos asistieron a un after que organizó Lizardo Ponce en su casa. Tras este tiempo compartido, el hermanito y la actriz se comenzaron a seguir en Instagram y las alarmas se encendieron, apuntando a un nuevo noviazgo en el mundo de la farándula.

Juariu descubrió que Marcos y la China Suárez se estaban siguiendo en Instagram.

La palabra de Marcos Ginocchio sobre la China Suárez

Desde Intrusos fueron a buscar el testimonio del salteño para profundizar en el vínculo que se generó el fin de semana con la ex de Rusherking y, muy simpático, Marcos Ginocchio se encargó de desmentir los rumores. “Anoche estuviste en el after de Lizardo Ponce, ¿la pasaron bien?”, comenzó rompiendo el hielo el notero, a lo que el hermanito aseguró que había pasado una muy buena noche y que no estaba al tanto de lo que marcaba el reloj.

Rápidamente, el cronista le consultó acerca de la noticia que está en boca de todos: “Fuiste hoy titular con la China Suárez porque coincidieron y se empezaron a seguir mutuamente, entonces la pregunta fue ‘¿qué pasa entre Marcos y la China?’”.

Con la amabilidad de siempre, Marcos Ginocchio contestó: “No, nada. Charlamos un poco, súper buena onda, eso fue todo”. Con el fin de obtener un poco más de información, el notero le repreguntó: “¿No te voy a ver en dos meses de la mano con la China confirmando el amor en una revista?”, a lo que el ex Gran Hermano sentenció: “No”, callando todos los rumores que lo vincularon con la China Suárez.

H.O