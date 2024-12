Cómo fueron las navidades anteriores en la casa de Gran Hermano

Desde que volvió Gran Hermano, los participantes que fueron parte de las ediciones más actuales vivieron las festividades dentro de la casa más famosa del país. Pasar estas fechas lejos de familiares y allegados no es para nada fácil, pero los exhermanitos de las dos anteriores temporadas supieron pasar la fecha navideña de la mejor manera y así lo hicieron.

Así fue la Navidad en Gran Hermano 2022

En la temporada de 2022 los participantes celebraron juntos Navidad luego de dos meses de haber entrado a la casa más famosa del país. En la víspera de esta festividad, los jugadores disfrutaron de un menú típico de estas fechas, un brindis y una excepción a una de las reglas básicas del programa. Durante la cena, se les sirvió una variedad de platos tradicionales de la época navideña. Posteriormente, como es costumbre en estas celebraciones, llegó el momento del brindis para dar la bienvenida a la Navidad.

Sin embargo, para los participantes de Gran Hermano, esta tradición no era tan simple. La producción del programa, conducido por Santiago Del Moro, encontró una solución. Una de las reglas fundamentales del formato internacional de este reality establece que los concursantes deben perder la noción del tiempo durante su estancia en la casa. En esta ocasión especial, la voz característica de Gran Hermano hizo una cuenta regresiva para que los participantes supieran la hora exacta de la llegada de la Navidad y pudieran realizar el brindis tradicional. Como excepción, también se les permitió disfrutar de una copa de alcohol.

Durante el brindis, Marcos Ginocchio, el ganador de la temporada, expresó: "Creo que vamos a salir con una fortaleza mental enorme que nos va a ayudar para un montón de cosas que no teníamos planeadas. Quiero agradecerles estos dos meses porque pasé momentos hermosos con ustedes".

De esta manera vivieron la Navidad los participantes de Gran Hermano 2023

Por su parte, los concursantes de la edición anterior celebraron la Navidad en la casa más famosa con un brindis emotivo, buenos deseos, lágrimas y una tensa pelea. La decoración de la casa y el atuendo de los participantes se ajustaron a la festividad. Mientras brindaban e intercambiaban buenos deseos, no faltaron las lágrimas, fruto de la nostalgia por sus seres queridos.

Antes del clásico brindis, en la casa reinó un clima tenso, ya que Agostina tuvo una fuerte pelea con Emmanuel por no haberlo compartido cigarrillos. Luego de esto, Lucía se involucró en el cruce y el peluquero estalló contra ella y le dijo: "Dejá de meter púa, ridícula. Después vas a mi pieza con los pibes y las cuereás a todas estas, así que ojo". Por su parte, la salteña le respondió sin dudarlo y,gritando, sentenció: "¡Ya, decilo! Te digo ya que digas qué dije de cada una. Yo no hablo mal de nadie".

Ya que el estilista no respondió a esto la exhermanita, muy enojada,expresó: "Te saqué la ficha. No vuelvas a decir que yo hablo mal de alguien, porque yo no hablo mal de nadie". En este instante varios participantes se metieron para que la conflictiva situación culminara. Horas después de la acalorada pelea, los jugadores compartieron en paz una cena recibiendo la Navidad en el jardín con un emotivo brindis.

Del mismo modo que en 2022, la voz característica de Gran Hermano los reunió minutos antes de la medianoche para recibir juntos la Navidad. "Chicos, todos con la copa en alto y cuenten conmigo: "Diez, nueve, ocho, siete....": con esas palabras, los invitó a hacer la cuenta regresiva que culminó con un grito compartido: "¡Feliz Navidad!".

