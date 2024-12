Renato Rossini de Gran Hermano habló de su relación con Marcos Ginocchio: "Lo conocí en Chile"

La nueva edición de Gran Hermano, que culminará durante el 2025, tiene una persona menos habitando su casa, debido a que Renato Rossini fue eliminado con el 92,3% de los votos, siendo así la persona más votada en la historia del certamen.

Por otra parte, siempre se habló de una relación romántica con Marcos Ginocchio, que fue vinculado en más de una ocasión con la China Suárez. Sobre este rumor, el oriundo de Perú respondió en LAM.

Renato Rossini y Marcos Ginocchio.

Renato Rossini reveló detalles de su vínculo con Marcos Ginocchio de Gran Hermano

Gran Hermano se caracteriza por ser un reality que es un punto de inflexión, o un antes y después en la vida de todos las personas que pasan por la casa más importante de la República Argentina.

Renato Rossini protagonizó las emisiones del cierre de la semana anterior al ser eliminado, y los programas de espectáculos que siguen la competición querían consultarle sobre su vínculo con Marcos Ginocchio.

Como viene siendo desde el comienzo de esta nueva edición del programa conducido por Santiago del Moro, Ángel de Brito invita al último miembro eliminado y le realiza un reportaje en LAM. Con más de una versión de que habría tenido un romance con el otro también exmiembro de la competición, a lo que en primer lugar reconoció: "Lo conocí en Chile, en el Lollapalooza".

"Compartimos experiencia con una marca de valijas. Me cayó muy bien y es así cómo se lo ve en la televisión. Dije que éramos conocidos, en la casa", continuó diciendo sobre Marcos Ginocchio. Y agregó: "Hablábamos de entrenar, ir al gimnasio, moda. Le pregunté cuál fue su estrategia para ganar y es algo no puedo decir. Me dijo que la abstinencia sexual te da mucha claridad mental".

Renato Rossini.

En consonancia a esto, Renato Rossini continuó expresando que Marcos Ginocchio también le recomendó que masturbarse también da "claridad mental" y, en ese momento, Ángel de Brito le consultó si su colega lo hizo en muchas ocasiones en la edición que fue ganador y el reciente eliminado respondió negativamente. Además, reveló que en su breve estadía en la casa de Gran Hermano no se "tocó" y que "hace meses" no lo hace. Por último, resaltó que cuando estuvo fuera del reality su actividad sexual se "mantenía al día".

