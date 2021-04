Fede Bal reveló que actriz que lo vuelve loco

Invitado a "Los Mammones", el programa de Jey Mammon que es un éxito en América, Fede Bal se sometió a las preguntas del conductor quien estuvo implacable en su ping pong y directo le preguntó: “¿Te sentiste atraído por alguna compañera de MasterChef Celebrity?” y antes de que el joven pudiera responder el propio conductor dijo: “¡Manzana!”. Luego Fede revelaría que actriz le encanta.

“Estuviste bien ahí, ja”, le dijo Fede Bal y contestó: “No, no me sentí atraído por nadie, éramos muy amigos”. Pero, no quedó ahí la cosa ya que luego aclaro algo sonrojado: “Bueno… Leticia Siciliani me encanta, me parece hermosa. La adoro. Le mando un beso, pero no fue atracción”.

Mirá el video de las 24 a las 24 de Fede, donde habla de ese tema y mucho más...

Fede Bal reveló que congeló su esperma por miedo a quedar estéril por el cáncer que sufrió

En silencio sin que nadie salvo su familia lo supiera, antes de empezar con los rayos y la quimioterapia que lo ayudaron a vencer al cáncer de colon que padeció a comienzos del año pasado, Fede Bal tomó una drástica decisión y optó por congelar su esperma ya que le informaron que el tratamiento podía dejarlo estéril. Invitado a "PH Podemos Hablar", el actor contó con detalles cómo tomó la decisión.

"Tuve cáncer en el intestino. Me curé con pastillas de radioterapia y sesiones de radioterapia. A los hombres cuando les aplican esos rayos podés quedar estéril. Entonces, antes de someterme a un tratamiento tan invasivo, congelé espermatozoides, por si el día de mañana nace algo en mí", dijo Fede recordando ese mal momento que pasó.

"Hoy no soy una persona a la que lo complemente tener un hijo o tener familia. Me siento realizado. Hoy no es un deseo, pero si el día de mañana tengo una mujer que le gustaría o a mí se me despierta el deseo, puedo hacerlo. También hay muchas chances de que pueda hacerlo naturalmente", finalizó.

FL