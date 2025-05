Yoyi Francella dio sus primeros pasos como actriz en la pantalla chica, pero su salto a la popularidad se debió a su conducción en "Antes que nadie", el exitoso ciclo de streaming de Luzu TV. Desde su llegada al programa, logró conquistar a una audiencia fiel que la sigue y apoya en cada uno de sus proyectos. Justamente por ese vínculo cercano con el público, generó gran preocupación al compartir el terrible accidente doméstico que sufrió esta semana.

Así fue el terrible accidente de Yoyi Francella en la ducha

Yoyi Francella sorprendió a sus compañeros de Luzu TV al relatar cómo fue la impactante caída que sufrió en la ducha y cuál fue su reacción en ese momento. "Yo quizás me moría", comenzó la joven dejando boquiabiertos a sus colegas y a la audiencia del streaming.

Luego, contó sobre lo sucedido en su hogar: “Algo del cuerpo no funcionó. Yo me pegué una patinada. Me rompí la espalda contra la canilla. No saben lo que me duele la espalda”. En ese instante, su compañera Micaela Vázquez le dijo: "Si era en la cabeza estabas muerta".

Si bien la artista llevó calma a sus seguidores y afirmó que se encuentra bien, mencionó una de las secuelas que le dejó el fuerte golpe: "No saben lo que me duele la espalda". En este sentido, la hija de Guillermo Francella reflexionó asustada: "Se me desbloqueó un pensamiento ¿Qué pasa si yo estaba sola y si me daba en la cabeza?".

Además, reveló que todavía le resulta difícil recordar con claridad lo que ocurrió tras el accidente y que en ese momento estaba acompañada por su novio Juanchi, pero decidió manejar la situación por su cuenta para no alarmarlo. Su dramático relato fue motivo de reflexión entre sus compañeros, quienes se pusieron a pensar que algo similar puede sucederles estando solos y sin recibir ninguna ayuda.

A pesar del susto y la herida en su espalda como consecuencia del terrible accidente doméstico, Yoyi Francella insistió en que se encuentra bien y que, afortunadamente, lo ocurrido pasó a ser una anécdota más.