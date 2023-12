Taína Gravier heredó la misma pasión por la moda que su madre. La adolescente de 15 años se posicionó como una it girl de las tendencias y utiliza sus redes sociales para difundir sus looks de ropa que enamoran a sus seguidoras. Acompañando a Valeria Mazza en los Martín Fierro de la Moda 2023, la joven apostó a un look con guiños rockeros y mucho strass.

Taína Gravier causó furor con su look rockero en los Martín Fierro de la Moda

Los Martín Fierro de la Moda 2023 dieron mucho de qué hablar en las redes sociales. Distintas figuras de la industria de la moda se reunieron en la Usina del Arte y los looks fueron los protagonistas de la noche. Entre ellos, se encontró Taína, quien es una fiel admiradora de la industria textil y poco a poco sigue los pasos de su madre.

Taína utiliza sus redes sociales para compartir sus looks y es embajadora de una reconocida marca de ropa juvenil que la viste para todos los eventos. Incluso, fue como invitada a dicho desfile en la Buenos Aires Fashion Week. La adolescente de 15 años apostó por un look con prendas de la marca con un estilo rockero.

El look de Taína Gravier en los Martín Fierro de la Moda

Se trató de un total black con 3 capas de prendas distintas. Como base, Gravier utilizó un short de strass en tono plateado y negro, con el logo de la marca de ropa, y un corpiño negro de algodón. Encima de éste se lució con un vestido de transparencias que le llegó a los tobillos y que combinó con un cinto de cuero y hebilla metálica a la altura de la cintura.

Finalmente, como última capa, apostó por un blazer confeccionado con strass, el mismo diseño que el short para hacer juego, que fue la prenda principal del look. Taína Gravier se caracteriza por tener un estilo muy canchero y jugado a la hora de vestir sin dejar de lado los detalles de las tendencias que la convierten un fashion icon.