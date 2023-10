Jésica Cirio trabaja hace muchos años en el medio y tuvo muchos romances que fueron conocidos. Tras el escándalo de yates, regalos caros y Sofía Clerici, y su separación de Martín Insaurralde, estas son todas las parejas que tuvo la modelo.

Con quién estuvo de novia Jésica Cirio antes de casarse con Martín Insaurralde

Rodrigo Fernández Prieto

En su momento, Rodrigo Fernández Prieto era un hombre muy codiciado. Salió con Pamela David y Wanda Nara, es el papá de Moorea, la hija de Floppy Tesouro. La modelo salió con él por un tiempo y en una entrevista dijo: “Mi corazón está feliz. Tenemos súper onda, súper relación. Es ocurrente y cuando estoy con él no paro de reírme. Además, es súper atento y caballero".

Dahian Rocchini

En el 2008, la modelo y el empresario agropecuario se vieron en un boliche y desde ese entonces comenzaron a salir. La conductora contó en innumerables oportunidades que su relación era increíble y que tenía suerte de haberlo encontrado. Pero en 2010, Dahian reveló que se distanciaron. “La relación con Jésica está en un impasse. Nos distanciamos un tiempo para tratar de cuidarnos", dijo.

Lucas Bernardi

En el 2011, Lucas y Jésica se conocieron por amigos en común. "Me lo presentaron, y desde ese día no dejamos de hablarnos. Al principio no fue una relación seria, porque él es de Córdoba y yo tuve un año difícil", explicó la ex vedette. Parecía que era una relación que iba a durar mucho, tanto que llegaron a convivir, pero en 2013 se separaron.

Martín Insaurralde

Sin dudas unas de sus relaciones más largas, Jésica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron casados 9 años, desde 2014 y en junio de 2023 confirmaron su separación. Con el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires tuvo una hija, Chloe. Estos días fueron muy nombrados por el escándalo de las fotos subidas de tone del referente político y Sofía Clerici. La relación estuvo plegadas de rumores de infidelidad.

