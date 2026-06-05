Qué dijo la autopsia sobre la muerte del Indio Solari: todos los detalles

El mundo de la música y del espectáculo está de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. El artista falleció a los 77 años en su residencia de Parque Leloir, donde llevaba una vida alejada de la exposición pública, especialmente desde que en 2016 reveló que padecía Parkinson.

Indio Solari

Según se pudo conocer, el Indio Solari fue encontrado durante la mañana de este viernes en el sector de la pileta climatizada de su vivienda. La situación generó una inmediata intervención de los servicios de emergencia y de la Justicia, que inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y ordenó la realización de la correspondiente autopsia.

El papel de Virginia Mones Ruiz tras la muerte del Indio Solari

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, fue la cuidadora del Indio Solari quien lo encontró sin vida. Al llegar a la vivienda para comenzar con sus tareas habituales y no encontrar al cantante dentro de la casa, decidió dirigirse hacia el sector de la pileta para buscarlo.

Indio Solari

La cuidadora lo encontró en el interior de la pileta y llamó a Virginia Mones Ruiz, esposa del Indio Solari. Ambas mujeres lograron sacar el cuerpo del agua y se comunicaron con los servicios médicos de emergencia. Aunque el cuerpo médico acudió al lugar e intentaron reanimarlo mediante distintas maniobras, no obtuvieron resultados positivos. Tras constatar el fallecimiento, se activó el protocolo judicial y el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente.

Qué reveló la autopsia del Indio Solari

Horas después, los especialistas concluyeron el examen forense ordenado por la UFI N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero. El resultado preliminar determinó que la muerte del Indio Solari se produjo como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico sufrido mientras se encontraba en la pileta climatizada de su domicilio.

Indio Solari

La investigación también permitió establecer que el cuadro neurológico habría provocado la muerte de manera inmediata. Además, uno de los datos más relevantes del informe fue que los peritos descartaron el ahogamiento como causa del fallecimiento, una de las hipótesis que había comenzado a circular durante las primeras horas posteriores a la noticia.

Así fueron las última horas del Indio Solari

Según la información recabada por los investigadores, el Indio Solari había compartido la noche del jueves junto a su familia en su vivienda de Parque Leloir. Luego de la cena, el músico se habría dirigido al sector donde se encuentra la pileta climatizada, uno de los espacios más utilizados de la propiedad.

Indio Solari

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que fue allí donde el Indio Solari sufrió el ACV hemorrágico que terminó provocando su muerte. Aunque los estudios complementarios continuarán durante los próximos días, las primeras pericias y el resultado preliminar de la autopsia permitieron esclarecer los principales interrogantes en torno al fallecimiento de una de las máximas leyendas de la música argentina.