Qué enfermedad tuvo el Indio Solari y cómo fueron sus últimos días

Carlos “Indio” Solari fue una de las figuras más influyentes del rock nacional, con una trayectoria que marcó a distintas generaciones. En los últimos años, su camino artístico estuvo atravesado por una dura enfermedad que lo llevó a tomar decisiones importantes sobre su vida diaria y artística, al distanciarse de los escenarios, en un contexto que lo obligó a modificar su manera de estar presente frente al público.

La dura enfermedad que padeció el Indio Solari por 10 años y que lo llevó a alejarse de los escenarios

El Indio Solari, figura central del rock argentino y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció en las últimas horas dejando un legado artístico que atraviesa diversas generaciones. Su partida generó diversas especulaciones sobre la causa del fallecimiento, ya que en 2016 el propio cantante habló públicamente del diagnostico de Parkinson que recibió.

Por ello, su muerte fue vinculada a la enfermedad, aunque, por el momento no se confirmó la causa del fallecimiento. En las últimas horas, se inció una investigación por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó bajo la carátula preliminar de "averiguación de causales de muerte". Además, en la comunicación oficial de la fiscalía a cargo se indicó que "su cuerpo (de Carlos Solari) fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada".

Indio Solari

Lo cierto es que en la etapa final de su vida, el Indio Solari, eligió un perfil más reservado, mientras atravesaba y seguía luchando con su salud. A inicios de 2016, el reconocido artista tras diversos rumores sobre su salud,confirmó en un show en Tandil que tenía Parkinson, un trastorno neurológico progresivo que afecta el sistema motor y que, con el tiempo, limita la movilidad. El difícil diagnóstico fue notificado por él mismo a sus seguidores cuando explicó que la afección ya había comenzado a impactar en su rutina y en su manera de trabajar.

Luego de una presentación en 2017 en Olavarría, el Indio Solari se alejó de los conciertos definitivamente, como tradicionalmente se presentaba. Aunque intentó continuar con presentaciones multitudinarias, la evolución de la enfermedad no solo afectó su salud física, sino también la dinámica de sus shows, que requerían una energía y un despliegue que ya no podía sostener. Fue recién en 2023, mediante una entrevista, que destacó que la afección no le permitía estar en su mejor versión.

Indio Solari

En los últimos años, el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota optó por mantener un perfil bajo. Sus apariciones públicas se redujeron a mensajes grabados y entrevistas puntuales, en las que siempre transmitía cercanía con sus seguidores. En varias oportunidades, se refirió a los “ricoteros” con gratitud, reconociendo el vínculo especial que lo unía con ellos. Su última intervención significativa fue a través de un mensaje en el que agradeció el apoyo constante y explicó que, aunque no podía volver a los conciertos, seguía trabajando en proyectos en su casa.

De su último show en Tandil al mensaje a sus seguidores: Los últimos días del Indio Solari

El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota decidió apartarse de los escenarios en 2017, cuando su estado de salud comenzó a limitar su actividad pública. Aun así, de distintas formas se mantuvo el vínculo con quienes lo seguían, ya fuera mediante mensajes grabados, apariciones en presentaciones de sus bandas sucesoras o a través de la música, que siempre fue su medio más directo de comunicación.

A finales del 2024, brindó una de sus últimas entrevistas presenciales. Pedro Rosemblat lo entrevistó para Gelatina y allí se utilizó un recurso particular, en el que tanto el entrevistado como el entrevistador se mostraban ante cámara en contraluz, de esta forma no se podía visualizar el aspecto físico del músico aunque si algunos movimientos. De esta forma, dejó en claro que queria resguardar su apariencia, impactada por la enfermedad.

Indio Solari

En mayo, poco antes de su fallecimiento, recibió el reconocimiento de Doctor Honoris Causa por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Aunque no pudo estar presente en la ceremonia, envió un video en el que agradeció la distinción y expresó su gratitud hacia quienes impulsaron el homenaje. Ese gesto se convirtió en una de sus últimas intervenciones públicas, donde destacó su carrera y el cariño que siempre recibió de sus fanáticos.

Semanas después, su figura volvió a aparecer en el Festival Nacional de Doma y Folklore en Córdoba, donde fue homenajeado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Las visuales del show lo recordaron en vida y el público respondió con ovaciones. La última publicación del Indio Solari, realizada el 21 de mayo, lo mostraba en su estudio de grabación en Ituzaingó, el espacio donde continuaba trabajando en proyectos musicales.

La última publicación del Indio Solari

Indio Solari atravesó sus últimos años con un diagnóstico de Parkinson, enfermedad que lo llevó a modificar su manera de estar presente en la música y en la vida pública. Aun con las limitaciones que le imponía la enfermedad, mantuvo la cercanía con sus seguidores a través de mensajes, homenajes y proyectos que siguieron activos desde su espacio personal. En las últimas horas, el artista falleció en la intimidad de su hogar y es despedido por diversos medios de comunicación, recordando su gran labor en la cultura.

VDV