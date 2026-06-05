Lionel Messi despidió al Indio Solari tras la viralización del emotivo mensaje que el músico nunca llegó a enviarle

La muerte del Indio Solari conmocionó a la Argentina y generó una ola de homenajes que atravesó distintos ámbitos de la cultura y el deporte. Entre las despedidas más resonantes estuvo la de Lionel Messi, quien desde la concentración de la Selección Argentina en Estados Unidos compartió un mensaje para recordar al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Indio Solari

La conmovedora despedida de Lionel Messi al Indio Solari

La muerte de Carlos "Indio" Solari, ocurrida este viernes a los 77 años, generó una profunda conmoción en la cultura argentina. Referente indiscutido del rock nacional y figura de culto para varias generaciones, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota recibió homenajes de artistas, políticos, deportistas y miles de fanáticos que expresaron su admiración en las redes sociales.

Desde la concentración de la Selección Argentina en Estados Unidos, donde el equipo se prepara para afrontar el Mundial 2026, Lionel Messi compartió una historia de Instagram con una fotografía del músico sobre el escenario y una breve pero sentida frase: "Siempre en nuestros corazones. QEPD".

El posteo de Lionel Messi para el Indio Solari

La Asociación del Fútbol Argentino también se sumó a las muestras de afecto. En una publicación que mostraba la llegada del plantel a Texas, la cuenta oficial de la Selección eligió musicalizar el video con una canción del Indio Solari, un gesto que muchos interpretaron como un homenaje al artista. Además, el entrenador Lionel Scaloni expresó sus condolencias y definió la muerte del cantante como una pérdida importante para el país.

El mensaje que el Indio Solari grabó para Lionel Messi y nunca llegó a enviarle

En medio de la conmoción por la muerte del músico, en las últimas horas se viralizó un audio inédito que el Indio Solari había grabado especialmente para Lionel Messi. El mensaje fue difundido por el programa Y Ya Lo Ve, del canal de streaming Love/ST, y sorprendió tanto a los fanáticos del rock como a los del fútbol.

Con un tono afectuoso y admiración por el capitán de la Selección Argentina, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzó diciendo: "Lionel, compatriota. Habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo han tenido una destreza inimaginable".

Luego continuó con un reconocimiento a la carrera del rosarino y a las alegrías que le dio a millones de argentinos: "Te felicito. Me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo, pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida".

Pero el tramo más llamativo llegó sobre el final, cuando el músico se animó a pedirle una nueva hazaña mundialista. "Postdata: ¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo... Estás para eso", concluyó.

Indio Solari

Aunque el audio nunca llegó a ser enviado, su difusión tras la muerte del Indio Solari generó una enorme emoción en redes sociales. Las palabras revelaron la admiración que sentía por Lionel Messi y terminaron convirtiéndose en una de las postales más conmovedoras de las horas posteriores a su partida.