Este 5 de junio del 2026, se difundió la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari. El legendario cantante de 77 años marcó la historia de la música nacional y este día es despedido con gran dolor por sus pares y miles de fanáticos.

En 2016, el artista comunicó públicamente que había sido diagnosticado con Parkinson y desde entonces su salud fue foco de atención, teniendo pocas apariciones en los medios de comunicación, como así también incorporó una dinámica particular para brindar shows mediante una pantalla en el escenario. Los últimos tiempos, habría atravesado más consecuencias físicas relacionada por la enfermedad neurodegenerativa que padecía. Sin embargo, los detalles de los motivos de su muerte se desconoce.

Adiós a un grande: falleció el Indio Solari

Carlos Alberto Solari, se convirtió en un ídolo popular de la cultura argentina, Conocido como el Indio Solari, fue una de las figuras más releventa y enigmáticas de la historia del rock argentino. Nació en Paraná en 1949, donde vivió sus primeras años de vida y luego se mudó a La Plata, donde comenzó su desarrollo artísitico. Fue cantante y principal letrista de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda musical que marcó un quiebre en la historia de la músca argentina y en la cultura. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Luzbelito, siguen siendo de los más escuchados debido a que logró crear música con letras poéticas, crípticas y relacionadas con la realidad social argentina.

Los Redondos se separaon en 2001, y el Indio Solari lanzó su carrera como solista al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, continuendo con un legado musical histórico. Pese a su gran popularidad, Carlos vivió Alejado de los medios de comunicación tienen un perfil súper reservado. En 2016, anunció que recibió el diagnóstico de Parkinson, que lo obligó a retirarse de los escenarios de forma presencia ante su público, pero continuó haciendo presentaciones realizando aparicienes utilizando diversas herramientas tecnológicas. .

Este 5 de junio, murió a los 77 años, dejando un legado artístico que marcó a generaciones y una influencia decisiva en la cultura argentina. Su obra, sus canciones y su mirada del mundo lo consolidaron como una leyenda del rock nacional. En las últimas horas la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó inció una investigación bajo la carátula preliminar de "averiguación de causales de muerte", con la que se determinará las causas de la muerte del Indio Solari, quien fue hallado sin vida en su hogar.