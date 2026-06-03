Entramos al living de Isabel Macedo: estilo rústico, obras de arte y un rincón especial para sus hijas, Belita y Julia

Isabel Macedo abre las puertas de su casa para mostrar el increíble living de su casa, un espacio que refleja su estilo personal y la manera en que organiza la vida cotidiana junto a su familia. La actriz destacó cómo la calidez y la funcionalidad pueden convivir en un mismo ambiente, con detalles que transmiten identidad y que se integran de manera natural en su hogar. La propuesta se sostiene en una visión que combina sencillez y equilibrio, generando un entorno pensado para acompañar la rutina.

Estilo rústico y obras de arte: Isabel Macedo abrió las puertas de su casa y mostró su increíble living

El living de Isabel Macedo se presenta como un espacio donde la calidez y la funcionalidad conviven en equilibrio. El ambiente está organizado en torno a un sofá amplio de tono claro, acompañado por mesas bajas metálicas que se destacan por su carácter moderno. La luz natural ingresa a través de grandes ventanales dando la sensación de amplitud, mientras que las lámparas de techo y las luces cálidas refuerzan la atmósfera acogedora en distintos momentos del día.

Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey y sus hijas

La elección de la actriz se completa con un mueble de madera con puertas de vidrio, pensado para guardar vajilla y piezas decorativas, aportando un aire clásico y práctico. En las paredes se destacan obras de arte con motivos naturales y coloridos, que suman personalidad y acompañan la estética rústica del ambiente. Estos detalles lo convierten en un espacio con identidad propia, donde cada elemento cumple una función estética y funcional.

Por otro lado, el comedor de Isabel Macedo se integra de manera armónica al living, con una mesa de madera robusta y sillas de diseño sencillo que refuerzan la idea de un espacio pensado para compartir. La iluminación colgante sobre la mesa aporta un toque moderno sin perder la esencia cálida del conjunto, creando un ambiente ideal para reuniones familiares o momentos cotidianos.

Además, la actriz y su pareja, Juan Manuel Urtubey, decidieron armar un rincón especial dedicado a Belita y Julia, sus dos hijas. Decidieron colocar un mueble de madera con cajones, donde ubicaron juguetes, materiales de dibujo y peluches. Este detalle convirtió el espacio en un ambiente multifuncional, donde conviven la vida familiar, el descanso y la estética cuidada. En conjunto, el interior refleja un estilo rústico con toques modernos, grandes ventanales y muebles que aportan carácter.

A 10 años de iniciar su relación, la increíble casa que comparten Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en Salta

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey viven en una casona ubicada en Villa San Lorenzo, a pocos kilómetros de la ciudad de Salta. La residencia se distingue por su estilo colonial y por los detalles que la actriz seleccionó personalmente para cada espacio. La pareja, que inició su relación en 2016, comparte este hogar junto a sus hijas, en un entorno rodeado de naturaleza y con ambientes que reflejan comodidad y amplitud.

La casa de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

El interior de la propiedad combina paredes blancas con muebles de madera de gran porte, alfombras y ventanales que permiten la entrada de luz natural. Las cortinas de gasa aportan un aire ligero y acompañan la estética de los ambientes. La cocina se destaca por sus mesadas de mármol y muebles blancos, en un diseño que refuerza la idea de practicidad. Por otro lado, la actriz se volcó por la tendencia de espacios abiertos, integrando todos los ambientes de la casa.

La residencia cuenta además con un gran comedor y un patio exterior que funciona como espacio de encuentro para toda la familia. En este sector, tanto Isabel Macedo como Juan Manuel Urtubey disfrutan junto a sus hijas y sus mascotas, con la posibilidad de aprovechar su pileta, que se convirtió en uno de los rincones más elegidos en el verano. La casa de la pareja combina estilo colonial, espacios amplios y detalles personales, consolidando una decoración con estilo rústico con espacios dedicados a Belita y Julia.

La casa de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo abre las puertas de su casa y muestra cómo la organización de su hogar responde a una visión clara, en la que se integran elementos que transmiten personalidad y se adaptan a las necesidades de cada jornada. La propuesta se sostiene en una estética definida que combina lo clásico con lo actual, generando un entorno que se distingue por su funcionalidad y por la manera en que cada espacio se conecta con la vida familiar.

VDV