El conmovedor mensaje de Caramelito Carrizo tras la muerte del Indio Solari: "Me quedo con lo más valioso, tu amor"

Ante el fallecimiento del Indio Solari, Cecilia Caramelito Carrizo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. Así, la conductora despidió al músico con palabras que reflejan una profunda conexión y el agradecimiento por el apoyo que recibió en uno de los momentos más difíciles de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Carameli compartió una foto del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y sobre ella, escribió: "De un artista invaluable, me quedo con lo más valioso: tu amor. Gracias Indio".

Cecilia Caramelito Carrizo

El vínculo entre Caramelito Carrizo y el Indio Solari

El lazo que unía a la conductora con el artista trasciende lo musical, consolidándose en los años en que su hermano, Martín Carrizo, enfrentaba su difícil batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Durante ese tiempo, la presencia del Indio fue un pilar fundamental, manifestando su afecto de forma constante, cercana y, sobre todo, desinteresada, convirtiéndose en una compañía vital tanto para el baterista como para todo su entorno más íntimo.

El posteo en instagram de Caramelito Carrizo

La gratitud de la familia hacia el líder de los Redonditos de Ricota es profunda y permanente. Caramelito Carrizo y el Indio Solari mantuvieron una relación de respeto y cariño que se fortaleció en la adversidad, donde el cantante demostró una calidad humana que la conductora destaca cada vez que recuerda el sostén recibido durante los años de tratamiento de su hermano.

El Indio Solari y Martín, hermano de Caramelito

Más allá de las palabras de aliento, el compromiso del músico con la salud de Martín fue ejemplar y tangible desde el primer momento en que conoció la situación. El Indio Solari organizó eventos benéficos y puso a disposición sus recursos para colaborar con los costosos tratamientos que su gran amigo requería, demostrando que su generosidad superaba ampliamente la esfera pública.

Caramelito Carrizo y su hermano Martín

La relación profesional entre Martín Carrizo y el Indio Solari comenzó formalmente en 2007, cuando el cantante lo convocó como ingeniero de grabación para el álbum Porco Rex, proyecto en el cual Martín también grabó baterías. Posteriormente, su rol creció hasta convertirse en un pilar fundamental de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, destacándose en los álbumes El perfume de la tempestad, Pajaritos, Bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte, donde se desempeñó como baterista, ingeniero de sonido y productor.

El Indio Solari y Martín Carrizo en estudio

El homenaje de la conductora subraya un agradecimiento sentido hacia el músico, reafirmando que el valor del vínculo humano prevalece por sobre su figura pública. Al respecto, en diversas ocasiones, la propia Caramelito ha enfatizado el valor inmenso de aquel acompañamiento: "Su amor fue un refugio cuando todo era incertidumbre; siempre estuvo ahí, con una palabra justa o un gesto que nos salvaba el día". A pesar de la tristeza que hoy embarga a los fanáticos del rock, el mensaje de despedida de Cecilia se enfoca en el afecto recibido, transformando el dolor en un tributo al ser humano detrás del ídolo.