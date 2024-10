El Pocho Lavezzi se encuentra en el centro de la polémica luego de que su ex pareja lo expusiera en las redes sociales tras recibir un mensaje del exfutbolista. El ex jugador de la Selección Argentina fue padre hace tres meses junto a María Guadalupe Tauro, pero ahora trascendió una captura de un mensaje que le envió a Natalia Borges, su ex pareja, con quien la relación no terminó de la mejor manera.

Conflicto en puerta: el Pocho Lavezzi le mandó un mensaje a su ex pareja y está lo expuso en las redes

Lavezzi celebró la llegada de su hijo con María Guadalupe Tauro hace tres meses, lo que le trajo algo de tranquilidad tras haber atravesado varias hospitalizaciones. “Nada como sentir algo tan desbordante, acompañado de sensaciones únicas y mágicas. Felicidad infinita”, escribió el exfutbolista en sus redes sociales tras el nacimiento de su hijo. El Pocho fue internado dos veces en 2023: la primera en Punta del Este y luego en una clínica psiquiátrica en Boedo, Buenos Aires.

Aunque parecía que todo estaba en armonía en la vida de Lavezzi, recientemente Natalia Borges, una de sus ex parejas, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que él le envió, lo que podría generarle problemas con María Guadalupe Tauro. La modelo, con quien Lavezzi habría tenido una relación conflictiva, incluso habría llegado a acusarlo de intentar desalojarla de un departamento en Nueva York.

"Su novia y baby mamá me bloqueó así que tal vez vosotros puedan avisarla. No me gusta cuando hombres comprometidos me escriben", escribió Borges, junto a una captura de video del mensaje enviado por el Pocho Lavezzi. En el video, el exfutbolista le expresó que su amor por ella era “profundo”, acompañado de varias frases más. Natalia Borges luego subió otros videos agradeciendo los mensajes de apoyo y afirmando que esta situación llevaba ocurriendo desde hacía tiempo.