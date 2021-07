Conocé a Agustín Barajas el novio de Hernán Piquín.

Hernán Piquín conoció al amor de su vida hace tres años. Se trata de Agustín Barajas un bailarín de flamenco unos años menor que él. Es español y juntos hace un tiempo comprar una casa en las afueras de Granada, cerca de Málaga España. Allí vivían juntos hasta que él decidió formar parte del jurado de "La Academia" y volvió a instalarse en la Argentina. Hoy en "Los Ángeles a la Mañana" mediante una video llamada lo presentó.

"Me fui hace tres años invitado a bailar en una compañía. Hice la gira y ahí nos conocimos con Agustín, que es bailarín de flamenco. Tengo ciudadanía española desde mis cinco años porque mi padre es español. Hace un tiempo que me quería ir de la Argentina porque aquí sufrí episodios de inseguridad. Pensaba ir a Estados Unidos, porque durante cinco años viví en San Francisco. Pero España era más fácil por los papeles. Entonces me fui, conocí a Agustín y dije: “Ya está. Me quedo”. Compramos una casa a las afueras de la ciudad de Granada, con vista al mar y preciosa. Estamos instaladísimos allá. Agus participa de un programa de televisión y yo fui un par de veces a bailar. Volveré a fin de año, ni bien termine la gira de Freddy Mercury y el programa", supo contarle a Infobae.com hace un tiempo.

Agustín Barajas el novio de Hernán Piquín.

Durante "LAM" Piquín y Agustín hablaron de su relación, principalmente de cuanto lo extraña. El esta en Valladolil en este momento. Además de bailarín es presentador de televisión y coréografo. Tiene más de 12 mil seguidores en Instagram y un cuerpo esculpido. "Iba a ir por estos días a la Argentina a visitarlo pero por las restricciones de los vuelos me informaron que no podía viajar, espero para agosto o septiembre estar por allí para verlo", contó Agustín en plena transmisión.

Ángel de Brito confirmó el romance entre Hernán Piquín y La Chipi, oculto por muchos años

Mariela "La Chipi" volvió a La Academia para reemplazar a Sofía Jiménez quien está lesionada. La nueva participante, además ayuda a Jujuy en la recuperación y le dio algunas indicaciones al respecto.

"Yo pensaba que nunca más iba a bailar", confesó la bailarina apenas ingresó a la pista y después de finalizar una charla amena entre Marcelo Tinelli y tras un intercambio de palabras con Jimena Barón, Anchipi desplegó su arte en la pista al ritmo del Ballroom.

Cuando llegó el momento de la devolución del jurado, Ángel de Brito tomó la palabra, dándole primero la bienvenida: "Bienvenida. Me encanta que estés acá de vuelta", y agregó: "Te deseo mucha suerte con mis compañeras porque todas te odian", dijo el conductor de LAM quien agregó un dato para la sorpresa de los presentes: "Piquín no porque fue tu novio y ahí tenés un ayudín", contó sin filtro.

La Chipi, ante las inesperadas palabras de de Brito, se tocó el pecho como señal de un lindo sentimiento hacia "su ex" y por su parte, Hernán hizo un gesto con su mano indicando que eso fue hace mucho tiempo.

Luego, ella se acercó a él y el bailarín hizo lo mismo, y en el costado de la pista se fundieron en un cálido abrazo que sellaron con un tierno piquito, que repitieron para que todos puedan verlo.

