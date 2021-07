El duro momento que atraviesa Beto Casella

Son momentos duros con Beto Casella, en diálogo con "Los Ángeles a la Mañana" el conductor de "El Nueve" confesó que no la está pasando bien debido a una decisión que tomó su hijo mayor, Franco, quien le aseguró a su padre que se va a ir del país en breve.

"Por la situación del país mi hijo, por ejemplo se va a Estados Unidos, a perfeccionar su inglés y buscar algún trabajo, a mi me duele mucho porque comparto mucho con él y con su hermano. Escuchamos música juntos, hacemos actividades juntos. Me duele un montó, pero con la madre le dimos todo nuestro apoyo para que haga lo que sienta y lo que quiera", contó Beto cuando le preguntaban por la actualidad del país.

"Igualmente Beto vos tenés una buena posición económica podés ir a visitarlo", le dijo Ángel y Casella contestó: "Si hay familias que se van los hijos a Suiza, ponele, y no ven a los hijos hasta que vuelven, puedo ir a verlo obviamente pero no es lo mismo que tenerlo todos los días. Intente de mil maneras para que se quede pero no hay caso, el se quiere ir y yo respeto su posición", finalizó Beto con un dejo de tristeza.

Beto Casella confesó que se va a realizar una vasectomía

Invitado a "La jaula de la moda" , el ciclo que conduce Horacio Cabak, Beto Casella confirmó que se va a someter a una vasectomía. Mostrando un cambio de look, con un bigote, dijo que intenta mantenerse en forma pero que no le gusta verse desnudo.

"Tuve mi época de conquistador cuando era muy joven, Ahora ya no", dijo y aseguró que es muy coqueto y que siempre su ropa interior combina con sus camisas o sus remeras.

En un juego de "verdadero o falso", propuesto por el ciclo del que participa también Mariano Caprarola y Fabián Medina Flores, Beto Casella dijo que no usa cremas porque tiene una buena piel, aunque ahora está usando una pomada para sacar la cicatriz que le quedó tras la operación a la que fue sometido hace poco más de un mes, de un cáncer de piel.

Otro de sus secretos develados fue que en su mesa de luz nunca falta un gel lubricante "Es para otra cosa. Lo tengo en el primer cajón de mi mesa de luz y quiero pensar que todos los tenemos"

Fue en ese mismo momento en el que el conductor confesó que tiene ganas de hacerse una vasectomía y, aunque cometió el error de ver cómo es la intervención, en Youtube, igual va a avanzar en el proyecto. "Ahí estaba el muchacho con los huevitos..... No es tan cruento pero igual voy a avanzar", concluyó.

