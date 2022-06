Antonito de la Rúa se separó de Shakira en 2011 y , desde entonces, decidió mantener el perfil bajo.

Después de su relación de diez años con la cantante, el hijo del ex presidente Fernando de la Rúa formó una nueva familia junto a la DJ y modelo colombiana, Daniela Ramos, de quien también se separó en 2018.

Fruto de este amor tuvieron a Zulú, nacida en 2013 en Uruguay y a Mael, nacido el 12 de septiembre de 2016.

Conocé a la familia que formó Antonito de la Rúa después de su separación con Shakira

Antonito de la Rúa y Daniela vivieron varios años en Berlín, donde ella se dedicó a perfeccionar sus conocimientos musicales y de DJ. Sin embargo, en septiembre de 2019 a la joven artista se la vio con otro hombre. “Me separé hace un año pero Antonio será siempre mi familia”, confesó en ese momento.

Conocé a la familia que formó Antonito de la Rúa después de su separación con Shakira

Sin mayores movimientos en sus redes sociales, Antonito se dedica exclusivamente a la industria hotelera. Tiene empresas en México y Bahamas, y en 2019 adquirió la casa de Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, en Marrakech para levantar un nuevo hotel.

Conocé a la familia que formó Antonito de la Rúa después de su separación con Shakira

Qué dijo Antonito de la Rúa sobre Shakira tras su ruptura

Luego de algunos litigios judiciales, las broncas parecen haber quedado atrás para Shakira y Antonito de la Rúa.

Tiempo atrás, el hijo del ex presidente se refirió a su vínculo con la cantante. “De mi lado no queda ninguna cuenta en lo personal. La veo feliz y me hace feliz. Veo que consiguió muchas cosas que quería, como armar una familia y yo he logrado lo mismo. Me parece que han salido los dos muy bien”, disparó.

Conocé a la familia que formó Antonito de la Rúa después de su separación con Shakira