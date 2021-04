Conocé que figura renunció a "La Academia"

En medio de mucha expectativas por el gran regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, tras un año de estar ausente. Su producción ya está dando que hablar, con el proyecto "La Academia", la cual intentará exponer a una lista de famosos ante muchas disciplinas artísticas. Pero tras varios confirmados y un centenar de candidatos, uno renunció de forma inesperada. Se trata de Juan Marconi.

El conductor había dado el ok para sumarse a este desafío pero en las últimas horas decidió bajarse. El ex conductor de 'El gran premio de la cocina' le confirmó a Pablo Montagna que no será parte de esta nueva apuesta televisiva.

"La idea era hacerlo, yo les dije que lo tenía que evaluar porque si bien estaba agradecido de que se fijaran en mí, tenía que ver que me dieran los tiempos con mis otros proyectos y vi que no les iba a poder cumplir", comenzó diciendo.

Más tarde continuó y aclaró lo que en LAM hace un tiempo se había dicho: "Cuando se hizo público que iba a participar, ellos ya sabían que era muy probable que no pudiera hacerlo... son cosas que pasan".

Marcelo Tinelli revelo cuando volverá a la televisión con "La Academia"

Muchos son los que se preguntan ya desde hace un tiempo cuándo volverá Marcelo Tinelli (ausente en el 2020) a la televisión argentina. Y hoy bien temprano en un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores contestó de todo acerca de "La Academia" concurso que tendrá 22 participantes famosos según afirmó el conductor y además confirmó cuando será el ansiado regreso.

Con una foto de él riendo de fondo y la consigna: "Que te gustaría saber de @showmatch La Academia 2021" un seguidor le preguntó: "¿Empieza en abril como estaba programado o en mayo/junio como circuló en estos días? Lejos de eludir la respuesta Tinelli fue contundente y ratificó que vuelve a la TV en abril: "Estamos preparando todo para abril" y así dio por terminado el misterio y las especulaciones.