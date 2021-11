Conocé a Armando Mena Navareño, el nuevo enamorado de la China Suárez 

En el día de ayer, Maite Peñoñori aseguró en Los Ángeles de la Mañana que luego del escándalo del Wanda Gate, la China Suárez fue vista a los besos en un boliche con un nuevo amor. Se trata de Armando Mena Navareño, un empresario español que se dedica a la venta de motos, tiene una marca de camisas y una empresa de catering. En distintas publicaciones se ve cómo la ex Teen Ángel le comenta corazones.

“Hace un mes atrás yo dije que la China estaba muy cerca de un hombre llamado Armando. En ese entonces, las pistas eran sutiles” reveló Estefanía Berardi en el ciclo de Mañanísimas.

“Él es fanático de las máscaras. Es el logo de su empresa de motos. Pero hoy tengo su nombre. Se llama Armando Mena Navareño. Es un muchacho español y es empresario, porque no sólo tiene esta empresa de motos. También es dueño de una empresa de catering y tiene una empresa de una conocida marca de camisas. A él le dan like Úrsula Corberó y Chino Darín” aseguró la panelista en el ciclo que conduce Carmen Barbieri.

“Cuando era pequeño una profesora siempre me decía que de mayor sería un homeless, la pinta la tengo, eso no se puede negar, pero lo que tampoco se puede negar es que hago lo que me gusta y no es gracias a ella” escribió Armando Mena Navareño en una publicación de Instagram, donde además suele compartir varias imágenes con las motos que vende.

“No importa quienes seamos, lo que importa es nuestro plan. Cumplir sueños uno detrás de otro como si de un efecto dominó se tratara es a lo que nos dedicamos. Nuestra pequeña andadura comenzó en el año 2014 construyendo a mano pequeñas motos para uso personal de forma autodidacta, antes de haber terminado la primera ya teníamos un comprador. Después de habernos arruinado en más de 5 ocasiones antes de cumplir los 27 años nos dimos cuenta de una manera accidental que habíamos creado el negocio de nuestras vidas, Bizarro Corp. Detrás de Bizarro no hay personas, solo ideales” dice la sección “Nosotros” en la pagina web del empresario.

La China Suárez, in fraganti con su nuevo enamorado en un boliche:

Desde hace un tiempo a esta parte y en medio del escándalo de la China Suárez con el Wandagate, se viene rumoreando que la actriz estaría viviendo un romance con un empresario español.

En medio del ida y vuelta que tiene con este hombre a través de las redes social, este lunes en "Los ángeles de la mañana", Maite Peñoñori confirmó las versiones de que Suárez está manteniendo un vínculo con Armando Mena Navareño.

A tres meses de separarse de Benjamín Vicuña, la China habría comenzado una nueva historia y como prueba de eso la panelista de LAM mostró la primera foto de la actriz con el empresario.

"La vieron a los besos en el boliche", comentó la "angelita". "En las redes se está hablando de ellos porque cruzaban muchos likes, corazoncitos", agregó al respecto.

"Pero a mí me habían contado que, el sábado posterior a que explote el Wandagate, la China había estado apretando, a los besos, en un boliche en Madrid. Adelante de todos", aclaró Maite para luego mostrar la foto y detallarla: "Están en un sillón, a los besos, en un VIP de un boliche en el que había mucha gente. No están solos. La foto es de hace dos semanas".

"Ella se mostró primero en la puerta del boliche. Estaba fumando afuera. Después la vieron adentro con él", concluyó la panelista.

