Mario Pergolini es uno de los conductores de la radio y la televisión con personalidad más extrovertida y disruptiva de los medios de comunicación argentinos. Esto lo llevó a armar una comunidad de más de 900 mil seguidores en Instagram, y otro gran número de audencia que lo acompañan en sus proyectos y propuestas. Sin embargo, y si bien es fiel a su personalidad, mantiene con hermetismo la privacidad de su familia y su historia de vida, dejando que los integrantes de su clan se mantengan lejos de las cámaras, si así lo quieren.

A pesar de esto, uno de los personajes que generó más curiosidad fue su papá, Edmundo Pergolini, del que el conductor prefirió mantener fuera de sus declacraciones en entrevistas y comentarios respecto a su entorno familiar. En ocasiones, se refirió a su madre, Beatriz Mancione, con mucho afecto, pero su figura paterna se vio atravesada por el silencio. Sin embargo, en los últimos años, se comenzó a conocer la verdadera historia, marcada por una relación distante y una gran diferencia en sus gustos personales.

Mario Pergolini

La verdadera historia de Mario Pergolini y su papá, Edmundo: relación distante e infancia solitaria

Edmundo Silvestre Pergolini y Beatriz Mancione son los padres de Sandra y Mario Pergolini. Lejos de la vida mediática que desplegó en su futuro laboral el conductor, la familia de Pergolini se mantuvo ajena a un trabajo en los medios de comunicación. Por el contrario, Edmundo se desempeñó como diseñador de máquinas industriales, pero llegó al éxito con un gran hito para su trabajo: creó el modelo de lapicera "303" para la firma Sheaffer. Esto lo posicionó como un grande dentro de su ámbito laboral, y lo mantuvo más alejado de los intereses de su hijo.

Desde pequeño, Mario Pergolini mostró una fascinación por la cultura pop. En una entrevista con Andy Kusnetzsoff, en el 2022, describió su infancia como una etapa solitaria, donde sus intereses chocaban con las expectativas de su padre. De esta manera, recordó: "Mi papá decía que nunca iba a entrar una pelota de fútbol en mi casa. Al ser varón y no hablar de fútbol, te segregás". Fue así que mantuvieron una relación distante durante toda su vida, hasta incluso el día de la muerte de Edmundo.

Mario Pergolini y su mamá Beatriz

Lejos del ámbito laboral de su papá, Mario Pergolini creció con su personalidad rebelde en la televisión argentina

Lejos de las expectativas de su padre, Mario Pergolini comenzó a crecer en el periodismo, gracias a su personalidad extrovertida e irreverente. Su fanatismo por la música lo convirtió en la cara del programa de radio Rock&Pop, haciendo crecer a su grupo de fanáticos y su carrera por los medios de comunicación. Durante aquellos años, también formó una familia con su esposa Dolores Galán, volviéndose de las parejas más estables de los medios de comunicación.

Sin embargo, en ningún momento, la relación con su padre dio indicios de poder cambiar. Las distancias entre ellos se habrían mantenido, en comparación con las de su hermana Sandra con Edmundo. En aquella entrevista con Kusnetzsoff, reveló que su padre había fallecido y que, a pesar de los consejos para "arreglar" las cosas, la partida no le había provocado un dolor profundo. "Es algo que charlás en terapia. Pero yo lo solucioné por otro lado; creo que lo solucioné con él hace mucho tiempo", sentenció, dejando en claro que Pergolini había decidido armar su vida lejos de las expectativas de Edmundo.

Mario Pergolini

La cercana relación de Mario Pergolini con sus hijos, Tomás, Matías y Valentina

Mario Pergolini formó su propia familia junto a Dolores Galán, y se volvieron padres de tres jóvenes muy conectados a la vida pública y a las redes sociales: Tomás, Matías y Valentina. Ellos tres formaron sus caminos, lejos del periodismo, demostrando pasiones como la música, la gastronomía, el teatro y la psicología. A pesar de eso, y conociendo la poca historia entre el conductor y su padre, sus fanáticos destacaron la diferente relación que Pergolini mantiene con los jóvenes, y cómo se ve en las redes sociales y su despliegue personal.

Por un lado, con Tomás y Matías, comparten una pasión por Boca que los lleva a vivir momentos de cancha y tiernas postales con grandes celebridades. Además, coincidieron durante un tiempo en trabajo en Vorterix, el streaming que Mario fundó y sigue vigente. Sin embargo, también muestra el orgullo que siente por sus elecciones de estudio, que son ajenas al periodismo y a la personalidad rebelde que él siempre mostró frente a cámara. Por el otro, con Valentina es con la que menos postales protagoniza. A pesar de eso, ella mantiene una firme carrera en el teatro, apoyada por su familia y con la ayuda de su padre en todo momento, mostrando el parecido en personalidades que ambos tienen.

Mario Pergolini y sus hijos

La verdadera historia de Mario Pergolini y su papá, Edmundo, remarca una infancia solitaria y una relación distante que se mantuvo hasta el final de sus días. A pesar de eso, el conductor siempre respetó el hermetismo de su familia, contando algunos detalles en entrevistas y dejando que sus seguidores formaran la historia por sí solos. Lejos de lo que se creía, decidió formar una relación diferente con sus tres hijos, aprendiendo de lo vivido y desplegando un interés por los diversos gustos de los jóvenes.

A.E